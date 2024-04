Sono passati pochi mesi rispetto al primo scontro diretto tra Napoli e Pomigliano femminile e le cose sono completamente cambiate.

Napoli e Pomigliano, stagioni a confronto

Il Napoli calcio femminile, neopromosso come prima classificata della Serie B della scorsa stagione, molto lentamente e tra mille difficoltà, è riuscito a trovare una fisionomia con la quale la squadra, passo dopo passo, con lenti progressi, è riuscita prima a trovare la via della rete e poi il modo di confezionare alcuni punti importanti.

Il Pomigliano, per contro, è entrato in una spirale di risultati negativi oltremodo preoccupanti e la cura, a questo punto, non può essere più ulteriormente rimandata.

Se paragoniamo l’andamento delle due squadre fino a questo momento, è evidente come il Pomigliano sia riuscito a dare un senso alla propria stagione portando a casa punti importantissimi, anche a suon di pareggi, e lo scontro diretto del girone di ritorno che – in questo momento – insieme all’importantissima vittoria della formazione di Biagio Seno sulla Sampdoria di tre settimane fa, vede le Azzurre in una posizione di vantaggio non decisiva ma significativa: 5 punti.

Napoli e Pomigliano, come stanno le due squadre

Dal momento del primo scontro diretto, quello vinto dal Pomigliano (era il 19 novembre), le Pantere hanno raccolto due soli pareggi contro Como e Milan. Due punti in tutto a fronte di 11 sconfitte, otto in regolar season e altre tre, contro Sampdoria Milan e Como, nel corso dei play off.

Il dato che preoccupa maggiormente per il Pomigliano è l’incapacità di tenere un vantaggio, così come è accaduto con il Como, quando nell’ultimo turno di campionato le campane avevano addirittura un due gol di margine. Ma anche l’endemica difficoltà nel difendere la propria porta. Se consideriamo solo le ultime sei partite come banca dati provvisoria, tre di regular season e altrettante di play off, il Pomigliano ha subito ben 23 gol, davvero troppi.

Nello stesso identico periodo il Napoli ha subito sì tre sconfitte ma ha anche concretizzato 7 punti, due vittorie, una delle quali proprio contro il Pomigliano, il 15 Febbraio, e un pareggio. In tutto questo il saldo reti della formazione di Seno, per quanto non straordinario, è decisamente molto migliore di quello del Pomigliano: 9 gol subiti, nonostante le partite contro Juventus e Roma, e 8 gol segnati. Significativo il fatto che il boxscore del Napoli nelle ultime cinque giornate abbia sempre visto almeno un gol nel sacco avversario delle partenopee.

Atteggiamento completamente diverso quello delle due società anche dal punto di vista tecnico. Il Napoli ha scelto di stringersi attorno a Biagio Seno e alla fine la squadra ha risposto in modo adeguato concretizzando quattro punti di vantaggio che oggi valgono oro. Il Pomigliano, da canto suo, prima ancora che la stagione si concluda, ha sacrificato sull’onda dei risultati negativi due allenatori. Dopo Contreras e Caruso ora sulla panchina del Pomigliano c’è Stefano Maccoppi che avrà l’incarico di portare i punti necessari, quelli che servono, nelle cinque partite da giocare, compresa questa.

Napoli-Pomigliano, i precedenti

Sotto l’aspetto degli scontri diretti, tutti giocati dal 2021 in poi è sempre in Serie A, Pomigliano e Napoli non hanno mai registrato un solo pareggio. Tre vittorie del Pomigliano due, sia all’andata che al ritorno della regular season del campionato di due anni fa e quella del 19 novembre scorso, una del Napoli, l‘ultima, il 15 Febbraio.

Pomigliano e Napoli, come si salvano

Considerando il fatto che la Sampdoria, vincendo con il Milan, sarebbe aritmeticamente salva già da questo turno e che il Como attende un mezzo passo falso del Napoli per portarsi in salvo senza nemmeno giocare, Napoli e Pomigliano hanno un’unica certezza. Dovranno duellare fino al fischio finale dell’ultima partita per evitare la retrocessione. E anche così non saranno salve: per la squadra che riuscirà a evitare l’ultimo posto, quello che porta direttamente in Serie B, c’è un’ultima spiaggia drammatica, quello dello spareggio contro la seconda classificata del campionato cadetto.

Un’esperienza che il Pomigliano ha già vissuto, tuttavia con esiti positivi, lo scorso anno spareggiando con la Lazio per confermarsi in Serie A. Questa sfida, per quanto possa essere significativa soprattutto in caso di una vittoria del Napoli che si porterebbe così a sette punti di vantaggio sulle dirette avversarie, è importante punto ma non ancora decisiva.

Napoli-Pomigliano, il nostro pronostico

Nel derby della salvezza, ma anche della paura, il Napoli in questo momento sembra avere qualcosa in più rispetto alle Pantere. E questo si traduce se non in un pronostico favorevole, Considerando anche il fatto che le Azzurre avranno il vantaggio di giocare in casa. Il Pomigliano si affida invece all’effetto sorpresa che il nuovo tecnico Maccoppi potrebbe portare pur con pochissimi giorni di lavoro e di allenamento a disposizione.

PRONOSTICO NAPOLI-POMIGLIANO 1X