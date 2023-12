Nella domenica pomeriggio di Serie a in campo Napoli-Como women alle ore 15:00. Si gioca un match che all’inizio del campionato di calcio femminile sarebbe stato considerato scontro salvezza, ma ora invece le cose sono molto diverse. Merito delle lariane fra le prime 5 del torneo, mentre il Napoli è ultimo. Nonostante questo il risultato della partita non è ovvio: entrambe devono ottenere i 3 punti.

Napoli e Como perché devono vincere

Il Como è reduce dal non esaltante pareggio contro il Pomigliano prima della sosta per le nazionali, mentre il Napoli ha impensierito la Juventus women, nonostante la sconfitta finale. Quindi entrambe non vivono il loro miglior momento, ma hanno margini di miglioramento.

Le campane sono ancora a quota zero punti in classifica e devono assolutamente vincere per tornare a sperare nella salvezza. Le lombarde invece devono tornare alla vittoria che manca da 3 giornate per restare fra le prime 5 del torneo e partecipare alla poule scudetto.

Napoli-Como women come vederla

Partita : Napoli vs Como

: Napoli vs Como Data : 10 dicembre 2023

: 10 dicembre 2023 Calcio d’inizio: ore 15:00

ore 15:00 Dove si gioca: Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola

Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola Dove vederla in streaming: su Dazn.

L’incontro si potrà vedere solo a pagamento e in diretta streaming. Arbitro dell’incontro è il signor Galipò.

Ultime di formazione Napoli vs Como

Per quanto riguarda le squadre, mister Seno potrebbe confermare la formazione del Napoli vista in campo contro la Juve, che non sfigurato. Quindi Gallazzi dovrebbe agire a centrocampo, mentre in avanti Paloma Lazaro e Del Estal proveranno a trovare il gol.

Il Como femminile deve ritrovare le reti e la vittoria. Per farlo l’allenatore Bruzzano potrebbe cambiare qualcosa in avanti, magari inserendo la punta finlandese Sevenius dal primo minuto. La chance sembra essere quella giusta contro un avversario debole, ma non bisogna calare l’attenzione per vincere.

Pronostici Napoli-Como women

Sono 5 i precedenti tra le due formazioni in Serie A, ma solo 1 è recente: la vittoria del Como nel girone di andata del campionato in corso. Gli altri 4 incontri risalgono alle stagioni calcistiche 2013 e 2014, con 2 vittorie delle azzurre, una delle lombarde e un pareggio.

Tuttavia in questo momento il Como è favorito a nostro avviso per quanto mostrato finora. Anche se per la legge dei grandi numeri anche il Napoli almeno un punto dovrà pur farlo. Quindi visto che gioca in casa ha una chance per acciuffare almeno un pareggio. Scegliamo quindi la doppia chance out: parità o vittoria delle lariane.

Pronostico Napoli-Como women: X2