Il derby in Lombardia tra Milan e Inter nell’ultima giornata della regular season di calcio femminile Serie A è di fatto l’ultima sfida tra le due formazioni lombarde. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul match tra la squadra di Corti e quella di Rita Guarino e il video sulla situazione complessiva del Campionato di serie A Donne

Quando e come vedere Milan Inter

Match: Milan vs Inter

Data: 18 febbraio 2024

Ora partita: 17:00

Dove si gioca: Stadio Vismara – Milano

Come vederla in TV: in chiaro e gratis su RAISport

Come vederla in streaming: su RAIPlay per tutti gli iscritti e su Dazn, solo per gli abbonati.

Milan-Inter in classifica

L’Inter ha centrato il suo obiettivo minimo stagionale, l’accesso alla poule scudetto. In realtà gli obiettivi della squadra nerazzurra erano molto più ambiziosi: puntare al terzo posto che quest’anno consentirà l’accesso alle qualificazioni di Champions League. Aritmeticamente i 27 punti ancora a disposizione tra questa sfida e le otto partite di post-season l’Inter potrebbe ancora farcela. Ma dovrebbe sperare in un crollo verticale della Fiorentina che con il girone di ritorno ha accumulato un vantaggio di ben 13 punti. Moltissimi…

Milan Inter, precedenti e le statistiche del derby

Se l’Inter non ha molti motivi di soddisfazione, al Milan è andata molto peggio: rossonere escluse da lotta per il titolo e posizioni europee. Addirittura relegate in poule salvezza.

Inter reduce dalla sconfitta in casa contro la Juventus, la settima battuta d’arresto stagionale (due solo quelle della Viola). Milan che si è parzialmente riscattato a Genova, con la vittoria di mercoledì sulla Sampdoria.

Mai un pareggio tra Milan e Inter: 14 precedenti, undici di serie A e tre di Coppa Italia con nove vittorie del Milan e cinque successi dell’Inter, tra le quali quello, pesantissimo, della partita di andata.

Il nostro pronostico su Milan Inter

Dopo 14 partite senza il segno X questa potrebbe davvero essere la volta buona. Un pareggio non cambierebbe la vita né il futuro di questa stagione dell’Inter come del Milan che tuttavia, soprattutto dopo la sconfitta nella partita d’andata, avrà molte motivazioni per togliersi una soddisfazione importante in quello che certamente sarà l’ultimo derby al femminile del campionato 2023-2024

PRONOSTICO MILAN-INTER: X