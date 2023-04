Prosegue contro il Pomigliano la stagione del Sassuolo femminile al comando della classifica dei playoff salvezza

Due vittorie dopo le prime due partite. Per il Sassuolo Femminile la sfida interna contro il Pomigliano assume i contorni di una gara quasi decisiva.

Perché con una vittoria le emiliane aumenterebbero a 15 punti il proprio vantaggio sulla Sampdoria ultima in classifica e con cinque partite ancora da giocare i conti sarebbero praticamente già chiusi.

Sassuolo Women-Pomigliano Femminile, i precedenti

Una vittoria consentirebbe al Sassuolo di staccare in modo definitivo il Pomigliano alle proprie spalle rendendo tutta la seconda parte dei playoff salvezza un test interessante e utile per far giocare le ragazze più giovani, in assoluta tranquillità.

Le due squadre si sono incontrate poche settimane fa, nell’ultima giornata della regular season del campionato. I precedenti di questa stagione sono favorevoli al Sassuolo. Dopo un avvio di campionato molto sofferto e complicato, le emiliane vinsero proprio contro il Pomigliano la loro prima partita: era il 20 novembre, gol di Popadinova e raddoppio di Clelland dopo il provvisorio pareggio di Orsi.

Netta invece la vittoria delle neroverdi in Campania: 0-2 con gol di Sabatino e Dongus. Il Sassuolo arriva dalla bella vittoria esterna a Parma. Pomigliano che ha riposato dopo il successo all’esordio, 4-1, sempre contro le Ducali.

Sassuolo Women-Pomigliano Femminile, ultime notizie

Grande protagonista della partita contro il Parma il portiere austriaco Isabella Kresche, numerose parate decisive tra le quali due rigori: “Il risultato ci stava stretto indipendentemente dai rigori che ho parato. Era da tempo che non ci riuscivo e dunque sono doppiamente contenta anche perché sono state parate decisive per il risultato. Stiamo giocando bene, dobbiamo solo continuare così, la salvezza è davvero vicina”.

Il Pomigliano sarà costretta a rinunciare a Corelli, grande protagonista della partita contro il Parma ma squalificata per un turno.

Entrata a dieci minuti dalla fine ha trovato il gol a tempo scaduto. Un gol lungamente cercato ma festeggiato in modo troppo esuberante secondo l’arbitro: “Mi dispiace per Alice – dice il tecnico Sanchez – si è sfogata dopo avere segnato un gol per lei importantissimo visto che aveva fatto collezione di pali ed episodi sfortunati per tutta la stagione. Il regolamento è assurdo. Se ti alzi la maglia sei ammonito e lei, già ammonita, ci è caduta. Pazienza. Andiamo avanti…”

Sassuolo Women-Pomigliano Femminile si gioca alle ore 12.30 di domenica 2 aprile allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Arbitra Stefano Nicolini di Brescia. Diretta TV in streaming sulla piattaforma TIMVision.

