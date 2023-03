Seconda vittoria del Sassuolo che passa anche a Parma, ma le Ducali sprecano due calci di rigore

Nel derby emiliano tra Parma Women e Sassuolo femminile, vittoria in trasferta di misura delle Ducali che hanno molto da farsi perdonare.

Troppi errori delle padrone di casa che hanno fallito un paio di clamorose palle gol e addirittura due calci di rigore nel corso del primo tempo.

Parma Women-Sassuolo 0-1

Avvio molto equilibrato e sterile senza importanti occasioni da gol. Bisogna aspettare quasi mezz’ora per vivere una vera emozione. É Sabatino a sfruttare un lancio in profondità di Pleidrup, buono anche il tiro, appena troppo angolato con la palla che finsce sul fondo. Due minuti dopo la prima grande occasione per le padrone di casa. Brignoli tocca il pallone con la mano su un calcio di punizione di Benoit. Lazaro si incarica del rigore ma calcia male e centralmente, e Kresche para. Con il Sassuolo costretto a rinunciare a Philtjens a causa di un infortunio, le neroverdi rischiano grosso poco prima dell’intervallo. Altro fallo in area, e altro rigore. Stavolta è Martinovic a presentarsi sul dischetto: ma Kresche ancora una volta si supera, intuisce l’angolo e para in tuffo.

Secondo tempo anche meno spettacolare del primo, le occasioni da gol latitano. Sull’unica vera palla gol, un tiro di Clelland respinto troppo corto da Ciccioli, è Tomaselli la più rapida a intuire la traiettoria e insaccare. É il gol partita al termine di una partita brutta, più che equilibrata. Inutile l’assedio finale del Parma che non riesce a portare veri pericoli alla porta di Kresche, migliore in campo e capace di fare la differenza con le sue due prodezze su altrettanti tiri dal dischetto.

Per il Sassuolo, seconda vittoria in due turni della poule salvezza che rende ancora più vicino l’obiettivo della squadra neroverde cui dovrebbero bastare ancora due vittorie nelle prossime sei gare a disposizione per chiudere definitivamente i conti.

Il Parma resta in bilico. Un solo punto in più rispetto al Como e due sulla Sampdoria, ultima in classifica, dopo il pareggio di ieri a Genova. La prossima sfida in casa proprio contro le lariane dirà molto sul futuro del Parma. In testa alla classifica resta la Roma che ha riposato prima del suo impegno in Champions League seguita dalla Juventus, vittoriosa sull’Inter.