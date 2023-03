Marcatori e classifica del campionato di Serie B femminile 2022/2023 della ventiduesima giornata. Si accende la lotta per rimanere in Serie B

Le tre squadre che, al momento, stanno sul podio del campionato di Serie B continuano a vincere mantenendo così immutato il rispettivo divario. La Lazio rimane sempre al timone della classifica davanti a Cittadella e Napoli. Si mantiene particolarmente accesa la lotta per non retrocedere in Serie C, con ben tre squadre appaiate a quota 17 punti e, salvo colpi di scena, due di queste si salveranno mentre la terza scivolerà in Serie C.

Cronaca Sassari Torres-Lazio 0-3

La ventiduesima giornata di Serie B femminile offre il diciottesimo successo in campionato della Lazio che si impone 3-0 sul campo della Sassari Torres, con le biancocelesti che mantengono inviolata la propria porta per il sesto turno consecutivo. In casa delle sarde, la prima della classe si aggiudica il match grazie alla doppietta di Moraca nel primo tempo e al sigillo di Eriksen all’86’. La squadra di Catini mantiene quindi 3 punti di margine sul Cittadella e 4 sul Napoli.

Serie B femminile, Cittadella e Napoli tengono il passo

Non mollano la presa nemmeno Cittadella e Napoli, che continuano il proprio inseguimento alla Lazio. Le prime si aggiudicano il derby veneto sull’Hellas Verona per 1-0 (gol di Dahlberg all’11’), mentre le azzurre rifilano un poker al Cesena grazie alla doppietta della solita Gomes (20 gol in campionato e secondo posto in classifica marcatrici alle spalle di Spyridonidou a 21) e delle reti di Del Estal e Nozzi. Terzo successo consecutivo per le partenopee da quando Seno è subentrato a Lipoff.

Sintesi Ternana-Arezzo 4-2

Torna a vincere la Ternana, quarta forza del campionato, che batte 4-2 l’Arezzo nell’anticipo di giornata. In casa delle umbre, dopo il 2-2 frutto dei gol di Labate e Vigliucci per le padrone di casa e delle due reti di Razzolini per le ospiti, ci pensa Spyiridonidou ad indirizzare il match con una doppietta che vale il poker delle rossoverdi e la leadership della greca nella classifica marcatrici con 21 gol. La Ternana resta salda al quarto posto con 45 punti, a +4 sul Chievo.

Risultati Serie B femminile 22^ giornata

Nelle altre partite della ventiduesima giornata, si registrano il successo del Chievo sul Genoa (2-1), la vittoria del Brescia sul Ravenna (3-0), l’affermazione del San Marino Academy sull’Apulia Trani e i tre punti presi dal Tavagnacco nello scontro diretto per la salvezza con il Trento.

Apulia Trani – San Marino Academy 0-1 7’ Tamburini (SM)

Brescia-Ravenna 3-0 78’ Brayda (B), 81’ Brayda (B), 87’ rig. Magri (B)

Chievo Women-Genoa 2-1 18’ Tardini (C), 57’ Zanoletti (C), 83’ Bargi (G)

Trento-Tavagnacco 1-2 23’ De Matteis (TA), 80’ Chemotti (TR), 90’+1’ Guizzo (TA)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Prossimo turno campionato

Il campionato di Serie B femminile 2022/2023 tornerà in campo nel prossimo fine settimana con la disputa della ventitreesima giornata, al momento in programma per domenica 2 aprile con l’inizio delle partite fissato per le 15.

Domenica 2 aprile ore 15

Arezzo-Chievo Women

Brescia-Napoli Femminile

Genoa-Cittadella

Hellas Verona-Trento

Lazio-Apulia Trani

Ravenna-Tavagnacco

San Marino Academy-Sassari Torres

Ternana-Cesena