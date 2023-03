Tutti i risultati delle partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C femminile. Codecà prova a lanciare le lombarde verso la Serie B

Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie C femminile, il Pavia confeziona una prova di forza spinta dalla bomber Biancamaria Codecà, giunta a quota 33 reti, e prova a dare l’allungo decisivo. Nel girone B il Bologna sfrutta il passo falso del Meran Women, mentre nel girone C il Trastevere accorcia in attesa che la Res Women giochi il posticipo.

Risultati Serie C femminile Girone A

Vola a tutti gli effetti il Pavia che vince 9-0 in casa del Fiammamonza (altro poker dell’attaccante Biancamaria Codecà che sale a quota 33 reti nella classifica marcatori) e mantiene la vetta della classifica con tre lunghezze di vantaggio sul Pinerolo vittorioso 4-1 in casa del Vittuone. Affermazione invece del Freedom nel big match contro l’Orobica: grazie a questi tre punti, le piemontesi agganciano le bergamasche al terzo posto della classifica. Nella seconda metà della graduatoria, importante successo del Real Meda sul campo del Pontedera nello scontro diretto per la salvezza: grazie a questi tre punti, le lombarde si tolgono dalla zona play-out.

Domenica 26 marzo ore 15.30

Freedom-Orobica Calcio Bergamo 3-1

Spezia-Angelo Baiardo 1-0

FiammaMonza-Academy Pavia 0-9

Vittuone-Pinerolo 1-4

Domenica 26 marzo ore 16.30

Città di Pontedera-Real Meda 1-2

Giovedì 6 aprile ore 17.30

Lucchese-Azalee

Mercoledì 12 aprile ore 20.30

Pro Sesto-Independiente Ivrea

Riposa: Su Planu

Risultati Serie C femminile Girone B

Nessuna sorpresa nel Girone B con il Bologna che vince 7-0 il testacoda con la Sambenedettese (poker di Gelmetti, doppietta di Spallanzani e rete di Antolini) e con il Lumezzane che serve il pokerissimo al Centro Storico Lebowski. Frena invece il Meran Women, bloccato sull’1-1 dal Venezia, che scivola a -5 dalle felsinee che hanno disputato una gara in meno rispetto alle altoatesine. In chiave salvezza, tre punti pesanti quelli del Villorba sul campo della Jesina, con le venete che tengono a distanza Triestina e Portogruaro, entrambe vittoriose.

Domenica 26 marzo ore 15.30

Portogruaro-Venezia 1985 1-0

Triestina-Rinascita Doccia 1-0

Jesina-Villorba 0-1

Bologna-Sambenedettese 7-0

Centro Storico Lebowski-Lumezzane 2-5

Orvieto-Riccione 1-2

Meran-Venezia FC 1-1

Sabato 8 aprile ore 15.30

Vicenza-Padova

Risultati Serie C femminile Girone C

In attesa del posticipo della Res, il Trastevere vince 4-0 (gol di Serao, Loreé, Boldrini e Fiorini) contro l’Academy Sant’Agata e si porta temporaneamente a -4 dalla prima posizione. Nelle altre partite, pioggia di gol da parte di Matera e Vis Mediterranea, autrici rispettivamente di sei e sette reti contro Grifone Gialloverde e Cantera Adriatica Pescara.

Domenica 26 marzo ore 11.30

Trastevere-Sant’Agata 4-0

Domenica 26 marzo ore 14.30

Palermo-Frosinone 1-0

Domenica 26 marzo ore 15

Roma-Women Lecce 2-1

Domenica 26 marzo ore 15.30

Independent-Crotone 1-1

Vis Mediterranea-Cantera Adriatica Pescara 7-0

Match Point Matera-Grifone Gialloverde 6-2

Mercoledì 5 aprile ore 15.30

Cosenza-Salernitana

Giovedì 6 aprile ore 16

Chieti-Res Women

