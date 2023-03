Tutte le partite in programma domani del campionato di calcio di Serie C Femminile. Calendario e arbitri

Il campionato di Serie C femminile torna in campo per disputare la ventiduesima giornata, con la maggior parte delle partite che si giocheranno domani. Ad aprire il turno ci penserà il girone C con il match Trastevere-Academy Sant’Agata (C), ma domani sarà una giornata importante anche perché la Serie C femminile scenderà in campo contro il razzismo.

Calendario e arbitri Serie C Femminile girone A

Nel Girone A i fari sono puntati tutti su Freedom-Orobica, match di alta quota che vede sfidarsi quarta e secondo forza della classe, mentre il Pinerolo capolista sarà impegnato a Vittuone. In scena anche il derby ligure fra Angelo Baiardo e Spezia.

Domenica 26 marzo ore 15.30

Freedom-Orobica Calcio Bergamo (Campazzo di Genova)

Spezia-Angelo Baiardo (Ammannati di Firenze)

Fiamma Monza-Academy Pavia (Rossini di Torino)

Vittuone-Pinerolo (Sassano di Padova)

Domenica 26 marzo ore 16.30

Città di Pontedera-Real Meda (Laganaro di Genova)

Giovedì 6 aprile ore 17.30

Lucchese-Azalee

Mercoledì 12 aprile ore 20.30

Pro Sesto-Independiente Ivrea

Riposa: Su Planu

Calendario e arbitri Serie C Femminile Girone B

Nel girone B, domani andrà in onda il testacoda fra Bologna e Sambenedettese, mentre il Meran secondo in classifica riceve il Venezia. Lumezzane in campo in casa del Centro Storico Lebowski.

Domenica 26 marzo ore 15.30

Portogruaro-Venezia 1985 (Muccignato di Portogruaro)

Triestina-Rinascita Doccia (Albano di Venezia)

Jesina-Villorba (Cipolloni di Foligno)

Bologna-Sambenedettese (Testai di Catania)

Centro Storico Lebowski-Lumezzane (Torregiani di Civitavecchia)

Orvieto-Riccione (Bocchini di Roma 1)

Meran-Venezia FC (Pizzi di Bergamo)

Sabato 8 aprile ore 15.30

Vicenza-Padova

Arbitri e calendario Serie C Femminile Girone C

Giornata spezzatino anche nel Girone C, con il Trastevere che proverà ad accorciare ulteriormente il distacco dalla Res capolista, impegnata nel posticipo in calendario il prossimo 6 aprile.

Domenica 26 marzo ore 11.30

Trastevere-Sant’Agata (Barbetti di Arezzo)

Domenica 26 marzo ore 14.30

Palermo-Frosinone (Garofalo di Torre del Greco)

Domenica 26 marzo ore 15

Roma-Women Lecce (Toro di Catania)

Domenica 26 marzo ore 15.30

Independent-Crotone (Scarpati di Formia)

Vis Mediterranea-Cantera Adriatica Pescara (Ghinelli di Roma 2)

Match Point Matera-Grifone Gialloverde (Tomasi di Lecce)

Giovedì 6 aprile ore 16

Chieti-Res Women

Serie C femminile in campo contro il razzismo

Anche la Serie C femminile scende in campo contro il razzismo. Per la Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, nei weekend del 25-26 marzo e del 1-2 aprile la Lega Nazionale Dilettanti si mobiliterà a sostegno della campagna promossa dalla FIGC #unitidaglistessicolori, con la partecipazione di tutti i protagonisti del calcio italiano.

Sarà articolato nel modo di seguito specificato: fine settimana 25 e 26, compresi anticipi e posticipi, Campionato Serie C femminile a 11, campionati nazionali di Calcio a 5 maschili e femminili e tutti i campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5, maschili e femminili e nelle giornate del 1 e 2 aprile 2023, campionato Serie D maschile a 11.

“La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti dicono NO alla discriminazione con una campagna che racconta i colori che ci tengono uniti: i nostri. Scendiamo in campo contro la discriminazione perché ogni tipo di pelle ha la stessa origine, quindi siamo tutti #UNITIDAGLISTESSICOLORI. L’iniziativa vede la partecipazione di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC, AIAC, AIA, Settore Tecnico, Settore Giovanile Scolastico, Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per diffondere un messaggio univoco e forte contro la discriminazione. SIAMO UNITI DAGLI STESSI COLORI!”

