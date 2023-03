Calendario partite di calcio femminile di Serie B in programma oggi e domani. Lazio sempre al comando

I risultati della ventunesima giornata del campionato di Serie B hanno permesso alle prime tre in classifica, Lazio, Cittadella e Napoli, di scavare un piccolo solco sulle inseguitrici, mentre invece nelle retrovie è sempre abbastanza accesa la lotta per non retrocedere con Tavagnacco e Trento rientrate pienamente in corsa. Il ventiduesimo turno offre altrettante sfide importanti che potrebbero andare a delineare ulteriormente la classifica. Di seguito il calendario completo.

Anticipo Ternana-Arezzo

La ventiduesima giornata si apre con l’anticipo tra Ternana e Arezzo, un match fondamentale per entrambe le squadre. Le umbre, reduci dal pareggio con il Verona, sono costrette a vincere per evitare di perdere ulteriore terreno dalla terzetto di testa (con vetta lontana 11 punti), mentre le aretine hanno solo tre lunghezze di margine sul terzultimo posto e non possono permettersi passi falsi.

Serie B derby CIttadella-Hellas Verona

Fari puntati anche sul derby veneto in calendario domenica alle 15 fra Cittadella e Hellas Verona. Le granata, seconde a -3 dalla Lazio, sono la rivelazione del campionato e per continuare a sognare la promozione dovranno fare i conti con le scaligere in serie positiva da ben 11 giornate.

Calendario Serie B 22^ giornata

Le altre partite in calendario inizieranno tutte alle 15 di domenica 26 marzo, con la capolista Lazio che andrà alla ricerca dell’ottavo successo consecutivo in casa della Sassari Torres, mentre il Napoli attende il Cesena. Nella parte bassa della classifica, punti preziosi in palio nello scontro diretto fra Trento e Tavagnacco, appaiate al terzultimo posto. Di seguito il calendario completo.

Sabato 25 marzo ore 14.30

Ternana-Arezzo

Domenica 26 marzo ore 15

Apulia Trani-San Marino Academy

Brescia-Ravenna

Cittadella-Hellas Verona

Chievo Women-Genoa

Napoli Femminile-Cesena

Sassari Torres-Lazio

Trento-Tavagnacco

Classifica Serie B femminile 2022/2023

