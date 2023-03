Marcatori, classifica e risultati delle partite del campionato di Serie B femminile. Le friulane festeggiano la vittoria che mancava da ottobre

La ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie B femminile non regala scossoni in vetta alla classifica, ma resta comunque vivissima la lotta per la promozione in Serie A. Nessuna delle contendenti lascia infatti punti per strada, con il gruppo delle prime quattro racchiuse in pochi punti. Risultati importanti invece nella parte bassa della classifica dove Trento, Genoa e Tavagnacco colgono preziosi successi.

Marcatori Ravenna Women-Lazio 0-2

Continua a martellare la Lazio che resta saldamente al primo posto della classifica. Le biancocelesti vincono 2-0 in casa del Ravenna e centrano la diciassettesima vittoria in questo campionato. Il vantaggio arriva al 22′ – cross lungo perfetto di Marta Varriale e colpo al volo sul secondo palo a incrociare di Chatzinikolaou (undicesimo centro in questo campionato), mentre il raddoppio giunge all’83’ e porta la firma di Moraca.

Serie B San Marino Academy-Cittadella 1-2

Affermazione esterna anche per il Cittadella che espugna il campo del San Marino Academy e resta in ritardo di soli 3 punti dalla Lazio capolista. La gara si sblocca al 37′ con un’azione personale di Kongouli che scarica un destro da fuori area che non lascia scampo all’estremo difensore sanmarinese. Il raddoppio arriva al 52’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Ambrosi, mentre il gol della bandiera lo realizza Barbieri in pieno recupero dagli undici metri.

Sintesi Napoli Femminile-Sassari Torres 3-0

Prosegue la striscia positiva anche del Napoli Femminile, terzo in classifica a -4 dal vertice, che rifila un tris alla Sassari Torres. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0, le partenopee dilagano della ripresa. Al 10′ la sblocca del Estal su assist di Mauri, poi Di Marino sfrutta il corner di Seghir per il raddoppio, mentre il tris arriva con la solita Gomes che concretizza un contropiede al 34′ (18esimo centro per l’attaccante portoghese).

Cronaca Tavagnacco-Apulia Trani 3-0

Nella parte bassa della classifica ritrova vittoria e sorriso il Tavagnacco che, dopo tredici sconfitte consecutive, supera 3-0 l’Apulia Trani che invece rimane sul fondo. Alle friulane, i tre punti mancavano proprio dalla partita di andata contro le pugliesi (30 ottobre 2022), mentre l’ultimo risultato positivo risaliva alla sfida interna contro il Trento (6 novembre 2022). Ossigeno quindi per il Tavagnacco, che mantiene vive le speranze di salvezza grazie alle reti messe a segno da Maroni, De Matteis e Guizzo, tutte nel secondo tempo.

Risultati Serie B femminile 21^ giornata

Nelle altre partite della ventunesima giornata, si registrano il 2-2 tra Hellas Verona e Ternana, il poker del Cesena ai danno del Brescia, la vittoria del Genoa sull’Arezzo e il successo del Trento sul Chievo. Di seguito tutti i marcatori.

Cesena-Brescia 4-2 18’, 30’ e 56’ Di Stefano (C), 69’ Farina (B), 77’ Fracas (B), 93’ Zanni (C)

Genoa-Arezzo 2-1 7’ Bargi (G), 61’ Bassano (A), 77’ Bettalli (G)

Hellas Verona-Ternana 2-2 3’ Semanova (V), 37’ Spyridonidou (T), 54’ Rognoni (V), 89’ aut. Shore (V)

Trento-Chievo Women 1-0 3’ Kuenrath (T)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile 2022/2023

Il campionato di calcio femminile di Serie B torna in campo nel prossimo fine settimana per disputare la ventiduesima giornata. Tutte le gare, salvo variazioni successive, prenderanno il via alle 15.

Domenica 26 marzo ore 15

Apulia Trani-San Marino Academy

Brescia-Ravenna

Cittadella-Hellas Verona

Chievo Women-Genoa

Napoli Femminile-Cesena

Sassari Torres-Lazio

Ternana–Arezzo

Trento-Tavagnacco