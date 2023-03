Tutti i risultati delle partite del campionato di Serie C Femminile giocate sabato e domenica. Domenica da sogno per l’Indipendent

La ventunesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie C regala una grossa sorpresa. Nel Girone C la Res Women, che nei primi 20 turni aveva conosciuto solamente la vittoria, è caduta in casa contro l’Independent, formazione di metà classifica andata a prendersi uno scalpo prestigioso. Nel Girone A cade anche il Pinerolo, superato dall’Orobica in seconda posizione. Di seguito tutti i risultati delle partite della ventunesima giornata.

Risultati Serie C femminile Girone A

I fari di giornata erano puntati tutti sul derby piemontese fra Pinerolo e Freedom, con le ospiti uscite vittoriose di corto muso (1-0 rete di Tamburro) e rimaste in lotta per un posto nella prossima Serie B (quarte a -5 dal Pavia capolista). Scivolone quindi per il Pinerolo che perde anche la seconda posizione a favore dell’Orobica Bergamo che batte 2-0 il Meda (gol di Lazzari e De Vecchis) e va a -2 dal Pavia. Punto prezioso del Pontedera che, grazie al pareggio in casa dell’Angelo Baiardo, si toglie momentaneamnete dalla zona play-out.

Domenica 5 marzo ore 14.30

Pavia-Pro Sesto 4-1

Domenica 19 marzo ore 14.30

Azalee Solbiatese-Spezia 1-3

Pinerolo-Freedom 0-1

Angelo Baiardo-Città di Pontedera 1-1

Orobica Calcio Bergamo-Real Meda 2-0

Independiente Ivrea-Su Planu 5-0

Mercoledì 29 marzo ore 17.30

Lucchese-Vittuone

Riposa: Fiammamonza.

Risultati Serie C femminile Girone B

Con le prime della classe ferme lo scorso weekend, nel Girone B le attenzioni si sono focalizzate sulla lotta per non retrocedere, con il Portogruaro che si è preso i tre punti in casa della Sambenedettese e il Venezia 1985 che mantiene le distanze dalle zone calde grazie al colpo esterno sul campo del Villorba (gol di Longato e doppietta di Conventi). Con il pareggio interno contro la Jesina, il Lumezzane scivola a -10 dal Bologna (che ha una gara in meno) e, di fatto, abbandona definitivamente le speranze di promozione.

Domenica 5 marzo ore 14.30

Rinascita Doccia-Meran Women 1-4

Mercoledì 15 marzo ore 14.30

Venezia-Vicenza 2-3

Domenica 19 marzo ore 14.30

Orvieto-Centro Storico Lebowski 1-1

Padova-Triestina 1-1

Sambenedettese-Portogruaro 0-2

Villorba-Venezia 0-3

Domenica 19 marzo ore 15.30

Lumezzane-Jesina 1-1

Domenica 5 aprile ore 15.30

Femminile Riccione-Bologna

Serie C femminile Girone C Risultati

Nel Girone C accade quello che non ti aspetti, ovvero che l’incontrastata capolista Res Women perda in casa 4-3 contro l’Independent. Le capitoline avevano ormai abituato tifosi e lettori a continue vittorie, invece nello scorso turno di campionato è arrivato il primo stop. Le doppiette di Russo e Galluccio hanno avuto la meglio su quella di Nagni e sulla rete di Fracassi che sono bastate a evitare il ko. Nonostante la battuta d’arresto, la Res mantiene 7 punti di vantaggio sul Trastevere.

Mercoledì 15 marzo ore 14.30

Grifone Gialloverde-Chieti Femminile 1-2

Lecce Women-Palermo 2-2

Sabato 18 marzo ore 14.30

Salernitana-Vis Mediterranea 0-2

Domenica 19 marzo ore 14.30

Trastevere-Nuova Cosenza 4-0

Academy Sant’Agata-Roma 0-3

Res Women-Independent 3-4

Cantera Adriatica Pescara-Frosinone 0-4

Crotone-Match Point Matera 0-0

