Sabato e domenica torna in campo il campionato di Serie C femminile 2022/2023 con la disputa della maggior parte delle partite della ventunesima giornata. Alcune infatti, sono già state disputate nelle scorse settimane, mentre ora andrà in scena la parte più sostanziosa della Serie C. Di seguito calendario e designazione arbitrale.

Calendario e arbitri Serie C femminile Girone A

Con la capolista Pavia che ha già disputato la propria partita, vincendo 4-1 con la Pro Sesto, i fari sono tutti puntati sulle più dirette inseguitrici. In particolar modo, il focus di giornata va sul derby piemontese fra Pinerolo e Freedom, rispettivamente seconda e quarta della classe. Il Pinerolo, in caso di vittoria, aggancerebbe il Pavia al comando del Girone A. Il ventunesimo turno potrebbe però essere favorevole anche all’Orobica, terza, che attende il Real Meda e potrebbe approfittare della situazione per portarsi a -2 dalle pavesi.

Domenica 19 marzo ore 14.30

Azalee Solbiatese-Spezia (Sacco di Novara)

Pinerolo-Freedom (Santeramo di Monza)

Angelo Baiardo-Città di Pontedera (Fichera di Milano)

Orobica Calcio Bergamo-Real Meda (Teghille di Collegno)

Independiente Ivrea-Su Planu (Passarotti di Mantova)

Mercoledì 29 marzo ore 17.30

Lucchese-Vittuone

Già disputata

Pavia-Pro Sesto 4-1

Riposa: Fiammamonza.

Calendario e arbitri Serie C femminile Girone B

Con il Meran Women che ha già ottenuto il suo successo in casa della Rinascita Doccia e il Bologna che invece ha posticipato ad aprile il suo match con il Riccione, l’attenzione si sposta sulla lotta per non retrocedere con Orvieto-Lebowski e Sambenedettese-Portogruaro che saranno i match principali sotto osservazione.

Domenica 19 marzo ore 14.30

Orvieto-Centro Storico Lebowski (Velocci di Frosinone)

Padova-Triestina (Limonta di Lecco)

Sambenedettese-Portogruaro (Cortale di Locri)

Villorba-Venezia (Catanzaro di Catanzaro)

Domenica 19 marzo ore 15.30

Lumezzane-Jesina (Carrisi di Padova)

Domenica 5 aprile ore 15.30

Femminile Riccione-Bologna

Già disputate

Rinascita Doccia-Meran Women 1-4

Venezia-Vicenza 2-3

Calendario Serie C femminile Girone C

Il weekend calcistico del Girone C si apre con l’anticipo del sabato pomeriggio fra Salernitana e Vis Mediterranea, in programma alle 14.30. L’incontrastata capolista Res Women sarà invece impegnata domenica fra le mura amiche contro l’Independent, mentre il Trastevere ospiterà la Nuova Cosenza cercando di vincere e sperando che la Res, invece, inizia a lasciare punti per strada.

Sabato 18 marzo ore 14.30

Salernitana-Vis Mediterranea (Recupero di Lecce)

Domenica 19 marzo ore 14.30

Trastevere-Nuova Cosenza (Amadei di Terni)

Academy Sant’Agata-Roma (Capezza di Napoli)

Res Women-Independent (Marchetti di L’Aquila)

Cantera Adriatica Pescara-Frosinone (Palumbo di Bari)

Crotone-Match Point Matera (Saccà di Messina)

Già disputate

Grifone Gialloverde-Chieti Femminile 1-2

Lecce Women-Palermo 2-2