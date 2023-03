Calendario delle partite di Serie B femminile in programma sabato e domenica. Le venete sono a -3 dalla Lazio capolista

Il campionato di calcio femminile di Serie B entra nel vivo. La ventunesima giornata, in programma sabato e domenica, dà il via all’ultimo terzo di un’emozionante stagione che vede ancora molte squadre in lotta per la promozione in Serie A e altrettante in bagarre per non retrocedere in Serie C. Di seguito il programma completo del ventunesimo turno.

Serie B Hellas Verona-Ternana

La ventunesima giornata si apre con uno scontro nelle zone alte della classifica, ovvero il duello fra Ternana ed Hellas Verona che inizierà alle 14.30. Le rossoverdi di Melillo, dopo il ko interno con il Napoli, cercano il riscatto contro la squadra del momento, ovvero le veronesi reduce da cinque vittorie consecutive (di cui l’ultima nel derby contro il Chievo), con le ultime quattro concluse senza subire reti.

Partita Napoli-Torres

La domenica inizierà invece con la scesa in campo del Napoli che, alle 11.30, sfiderà la Torres sul terreno amico. Le sarde sono reduci dal successo contro il Tavagnacco che ha ridato loro un po’ d’ossigeno, mentre il Napoli prosegue la caccia al primato e non può lasciare altri punti per strada.

Calendario Serie B, le altre partite

Cinque partite della ventunesima giornata inizieranno tutte alle 14.30. Sotto la lente d’ingrandimento ci saranno ovviamente i match delle prime due in classifica, Lazio e Cittadella, che sono attesa da delicate trasferte sui campi di Ravenna e San Marino Academy. Le biancocelesti mettono nel mirino il settimo successo di fila, mentre le venete il sesto. Chiude la giornata lo scontro salvezza Genoa-Arezzo in calendario alle 15.30.

Sabato 18 marzo ore 14.30

Hellas Verona-Ternana

Domenica 19 marzo ore 11.30

Napoli Femminile-Sassari Torres

Domenica 19 marzo ore 14.30

Cesena-Brescia

Ravenna-Lazio

San Marino Academy-Cittadella

Tavagnacco-Apulia Trani

Trento-Chievo Women

Domenica 19 marzo ore 15.30

Genoa-Arezzo

Classifica Serie B femminile 2022/2023

