Sabato con Como-Parma si apre la terza giornata del playoff salvezza di Serie A femminile. A che ora si gioca e come vederla

Como Women e Parma Femminile si affrontano in una sfida che potrebbe risultare decisiva per il conto salvezza della Serie A di calcio femminile. Due squadre ancora senza vittorie nel playoff, distanti appena un punto l’una dall’altra.

Ad aumentare il peso della posta in palio c’è anche la sosta della Sampdoria che, dopo il pareggio interno con il Como, riposa. E dunque non prenderà punti e potrebbe essere ulteriormente distanziata dalla salvezza.

Como Women-Parma Femminile, precedenti

Il bilancio delle due squadre è in perfetto equilibrio. In un campionato dove il Como ha ottenuto solo due successi, una delle vittorie è stata proprio contro il Parma. Così come le Ducali avevano battuto le lariane grazie a un gol di Corbin nella fase della regular season. Un gol e una vittoria per parte negli unici due precedenti di questo scontro diretto.

Per il Como restano da confermare i progressi in zona gol visti contro la Sampdoria: due gol in una sola partita… considerando che nelle ultime sette partite in campionato la squadra lariana ne aveva segnati altrettanti, incamerando solo due punti. Una delle grandi difficoltà del Como è stata proprio la fase offensiva con ben otto partite in bianco.

Il Parma dal canto suo arriva da due sconfitte contro Pomigliano (1-4) e Sassuolo (in casa 0-1) in una partita assurda nella quale le emiliane sono riuscite a sprecare ben due calci di rigore. Regali che una squadra che deve salvarsi non può assolutamente permettersi.

Como Women-Parma femminile, ultime notizie

Il Como ha accolto con soddisfazione il punto di Genova: “Sono soddisfatto della prestazione – ha detto il tecnico Sebastian de la Fuente – dovevamo dimostrare di avere di nuovo il ritmo di una partita ufficiale nelle gambe e ci siamo dimostrati all’altezza. Ma ci sono stati anche alcuni errori che dobbiamo imparare a non commettere più. Ripartiamo di qui e cerchiamo di crescere a cominciare dalla sfida contro il Parma”.

Como che si è anche tolto anche la soddisfazione di una doppia chiamata in Nazionale, la prima in assoluto, per Matilde Pavan e Chiara Beccari (18 anni, rispettivamente quattro e tre gol nella loro prima stagione di Serie A) che da martedì si uniranno alle giocatrici convocate da Milena Bertolini per l’amichevole delle Azzurre contro la Colombia.

Niente convocazioni invece per il Parma che si attende una conferma soprattutto da Paloma Lazaro, in gol a Pomigliano a non decisiva nel derby contro il Sassuolo nel quale la spagnola ha anche sbagliato il primo dei due rigori. In una gara che sostanzialmente le Ducali hanno giocato con carattere, ma anche con troppi errori offensivi: “Una prestazione che sarebbe anche stata positiva per il carattere che abbiamo dimostrato, dobbiamo andare avanti per la nostra strada e continuare il nostro lavoro” ha detto Gloria Ciccioli, portiere del Pama Femminile.

Como Women-Parma Femminile si gioca sabato 1aprile allo stadio Ferruccio di Seregno alle ore 12.30. Arbitra Simone Gauzolino (Torino). Diretta TV in streaming sulla piattaforma TIMVision.