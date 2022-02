Sassuolo-Milan femminile a che ora si gioca e dove vederla in Tv

Sassuolo contro Milan femminile. Quando si gioca e dove si vede la partita di Serie A femminile. Statistiche, ultime news sulle formazioni e diretta televisiva.

Sassuolo-Milan femminile è il big match della 15° giornata del campionato di Serie A women. Si affrontano infatti la seconda (a pari punti con la Roma) e la quarta in classifica. Le due squadre sono separate da soli 3 punti, quindi il risultato della partita potrebbe consentire la fuga alla squadra neroverde oppure l’aggancio da parte delle rossonere.

Vediamo allora cosa aspettarci da questa partita: dove si gioca, quali sono le probabili formazioni e dove guardarla.

Dove si gioca Sassuolo contro Milan donne

La partita fra Milan e Sassuolo femminile si gioca sabato 26 febbraio 2022 alle ore 14:30 presso lo Stadio Enzo Ricci. Si tratta dell’impianto sportivo che ospita le gare casalinghe della squadra emiliana, allenata da mister Piovani.

Come riportano le statistiche Opta, il precedente giocato alla stadio Ricci fra Sassuolo e Milan femminile (a maggio 2021), terminò con un pareggio con il risultato di 0-0. Ma attenzione perché nella gara di andata del campionato in corso, il Sassuolo vinse 2-0 in casa del Milan. Quindi il pronostico di questo incontro è incerto.

Sassuolo-Milan femminile biglietti

Per questa gara sarà possibile avere il 75% della capienza massima dell’impianto, come previsto dal governo nell’ultimo decreto. I biglietti per l’incontro sono in vendita con prezzi che vanno dai 5 euro per la gradinata ai 10 per la tribuna coperta. Inoltre gli abbonati al Mapei Stadium (ovvero per le partite del Sassuolo maschile) potranno acquistare il ticket per questo evento a soli 2 euro. Tagliandi in vendita online su ticket.sassuolocalcio.it o nello store fisico del Sassuolo calcio.

Sassuolo femminile vs Milan ultime sulle formazioni

Nel Sassuolo femminile l’infortunio di Sofia Cantore è una tegola, visto che si tratta di una delle attaccanti con più gol realizzati in squadra. Tuttavia l’allenatore Piovani può contare su altre calciatrici con grandi doti offensive come ad esempio Kamila Dubcova e non solo, per provare a vincere l’incontro.

Nel Milan mister Maurizio Ganz dovrebbe schierare la centrocampista Greta Adami, di ritorno dall’esperienza con la nazionale femminile. Saranno dell’incontro Jane e Boureille, due giocatrici importanti per il gioco della squadra come sottolineato dalla stessa Adami in un’intervista.

Milan femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Sassuolo-Milan women dove vederla in streaming e Tv

L’incontro fra Sassuolo e Milan donne in programma alle 14:30 di sabato 36 febbraio, si potrà vedere in diretta Tv in chiaro e gratis su La7. Ma anche in streaming sul sito la7.it. Ma quella del canale tv di La 7 non è l’unica possibilità per guardare questa partita. Infatti, per gli abbonati sarà possibile vederla in streaming su TimVision oppure su Dazn. Infine, è possibile seguire l’incontro sul canale tematico del Milan.

Insomma, tante le opzioni per seguire la partita di Serie A fra Milan femminile e Sassuolo, che ci dirà molto sulle ambizioni stagionali di entrambe le squadre.

