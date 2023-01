Sampdoria-Milan femminile 2023, streaming su DAZN

Il Milan Women gioca in casa della Samp donne per rincorrere il play off scudetto. Probabili formazioni, ultime notizie e diretta streaming.

La Sampdoria femminile torna in campo per affrontare il Milan Women nella partita di Serie A donne valida per la quattordicesima giornata di campionato.

Per le blucerchiate, al momento in un difficile momento, arriva dunque un avversario decisamente impegnativo e che certamente farà di tutto per continuare a tenersi nelle zone più nobili della classifica.

In attesa del fischio d’inizio, diamo un’occhiata alle ultime notizie relative a questo match di calcio femminile.

Classifica Sampdoria femminile e Milan

La Sampdoria si presenta al match contro il Milan da penultima in classifica a quota dieci punti. Periodo nero per le blucerchiate, in grado di racimolare appena un punto nelle ultime dieci gare. La squadra ligure dopo il super avvio di stagione sembra essersi un po’ persa, quindi battere una squadra forte come quella meneghina potrebbe dare una bella scossa all’ambiente

Va decisamente meglio alla squadra di Ganz che è reduce da due vittorie di fila (l’ultima delle quali contro il Parma Women, gli highlights nel video sottostante) e, con ventidue punti, occupa l’ultimo posto (il quinto) utile per il play off scudetto. Portare a casa altri punti vorrebbe dunque dire tenere a distanza le ultime della classe e continuare a cullare il sogno di vincere il campionato.

Precedenti Samp-Milan femminile

La Samp Women ha un conto aperto con il Milan femminile: le blucerchiate hanno infatti perso tutte e tre le sfide sin qui disputare in Serie A donne contro la formazione lombarda. L’ultimo precedente risale ovviamente alla sfida di andata (giocata lo scorso 1° ottobre), chiusasi sul 2-1 per le allora padrone di casa.

La Sampdoria sin qui ha inoltre segnato un solo gol contro il Milan, incassandone ben sette.

Sampdoria-Milan Women, probabili formazioni

Continua l’emergenza infortuni in casa Samp femminile: come infatti riportato dal sito ufficiale delle blucerchiate, Baldi, Giordano, Lazzeri, Regazzoli, Seghir, Soggiu, Spinelli e Tampieri sono alle prese con i rispettivi guai fisici e sono dunque in dubbio. Anche questa volta, dunque, Cincotta dovrà mettere in campo una formazione abbastanza rimaneggiata.

In casa Milan c’è invece un problema legato ad Arnadottir: la giocatrice islandese è infatti stata squalificata dal Giudice Sportivo dopo aver raggiunto i quattro cartellini gialli in campionato, quindi in difesa dovrà essere sostituita. Al suo posto potrebbe esserci Guagni, un “braccetto” che potrebbe dare molta spinta sulla fascia di destra.

DI seguito, dunque, le probabili formazioni per il match di sabato.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Odden; Oliviero, Panzeri, Pisani, Battistini; Conc, Re, Prugna; Rincon; Cuschieri, Tarenzi. All.: Cincotta

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Guagni, Fusetti, Mesjasz; Andersen, Mascarello, K. Dubcova, Bergamaschi; Soffia, Thomas; Piemonte. All.: Ganz

Sampdoria-Milan donne, chi è l’arbitro

La partita tra Sampdoria Women e Milan femminile è stata affidata al signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato da Daljit Singh (sezione di Macerata) e Alberto Rinaldi (Pisa). Con loro anche il IV ufficiale Sabri Ismail (sezione di Rovereto).

Quando si gioca Sampdoria-Milan femminile e dove vederla

La partita tra Sampdoria Women e Milan femminile si disputerà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 12.30. Teatro della sfida sarà il Tre Campanili di Bogliasco.

La partita sarà trasmessa su TIMvision, ma anche su Milan TV, il canale ufficiale delle rossonere presente su DAZN e Sky. In ogni caso, non sarà possibile vedere la gara gratuitamente.