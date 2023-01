Sassuolo-Fiorentina femminile 2023, quando si gioca

La Fiorentina Women’s vuole consolidare la posizione di classifica nella partita contro il Sassuolo donne. Probabili formazioni, quando si gioca e dove vedere il match.

La Fiorentina femminile fa visita al Sassuolo donne: dopo la difficile scorsa stagione durante la quale la ha addirittura rischiato la retrocessione, la Viola quest’anno ha ritrovato smalto, qualità e soprattutto punti, assestandosi nelle zone di classifica che garantiscono l’accesso ai play off che decreteranno la vincitrice dello scudetto della Serie A femminile 2022/2023.

Le neroverdi, dal canto loro, si trovano invece nella situazione contraria, in quanto dopo aver vissuto lo scorso campionato ad altissimi livelli, si ritrovano ora a lottare nei bassifondi della graduatoria.

Sfida dunque interessante quella tra le due squadre di calcio femminile: ecco perciò le ultime news a riguardo, ma anche curiosità e dove vedere la partita.

Precedenti Sassuolo-Fiorentina femminile

C’è un dato curioso che riguarda Sassuolo–Fiorentina: negli undici precedenti in Serie A Femminile, infatti, le due squadre non hanno mai pareggiato. Al momento si contano infatti sette vittorie per la Viola e quattro per le emiliane.

Nonostante l’ultima gara si sia chiusa con un successo della squadra di Panico (era il 1° ottobre 2022, 2-0 per la Fiorentina), il Sassuolo ha vinto quattro degli ultimi cinque match contro le avversarie di questo turno di campionato.

Ultima partita Sassuolo e Fiorentina donne

Il morale di Sassuolo Women e Fiorentina femminile dopo lo scorso turno di campionato è senz’altro diverso: le ragazze di Piovani hanno infatti fermato la Juventus femminile sull’1-1, mentre quelle di Panico arrivano dal pesantissimo k.o. interno contro la Roma (highlights qui sotto).

Le neroverdi cercheranno dunque di dare continuità all’ottimo punto portato a casa contro le campionesse in carica, mentre la formazione toscana avrà tanta voglia di riscatto.

Squalificate e infortunate Sassuolo-Fiorentina femminile

Mentre il Sassuolo femminile non avrà problemi disciplinari, altrettanto non si può dire per la Fiorentina che dovrà rinunciare Milica Mijatovic, squalificata dal Giudice Sportivo dopo il bruttissimo intervento su Cinotti della scorsa partita (lo trovate al minuto 2:00 del video soprastante). Due i turni di stop per l’attaccante serba, senz’altro una brutta tegola per la squadra viola.

Ricordiamo inoltre che la Fiore dovrà fare a meno anche di Huchet, operatasi al crociato lo scorso dicembre.

Probabili formazioni Sassuolo femminile-Fiorentina Women’s

Visto il buon risultato raccolto contro la Juve donne, mister Piovani non dovrebbe cambiare molto del suo Sassuolo femminile, optando per confermare tutte o quasi le ragazze scese in campo a Vinovo.

Qualcosa per forza di cose cambierà invece Panico che però, grazie al mercato, potrà per esempio contare sul nuovo acquisto Tucceri Cimini per la fascia sinistra. Da valutare chi sostituirà Mijatovic: l’esperienza di Sabatino, comunque, potrebbe fare piuttosto comodo…

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo–Fiorentina.

SASSUOLO (3-5-2): Kresche; Filangeri, Pleidrup, Orsi; Dongus, Brignoli, Jane, Pondini, Philtjens; Clelland, Monterubbiano. All.: Piovani

FIORENTINA (4-3-3): Baldi; Erzen, Tortelli, Agard, Tucceri Cimini; Parisi, Boquete, Severini; Johannsodttir, Sabatino, Monnecchi. All.: Panico

Quando si gioca e dove vedere Sassuolo-Fiorentina femminile

Sassuolo-Fiorentina è la seconda e ultima partita in programma sabato 21 gennaio 2023 (la prima è Sampdoria-Milan) e si giocherà alle 14.30 all’Enzo Ricci sotto la direzione dell’arbitro Filippo Giaccaglia.

La partita è un’esclusiva TIMvision, quindi per poterla vedere sarà necessario o recarsi allo stadio (ingresso gratuito) oppure avere un abbonamento alla piattaforma di streaming.