Cronaca e marcatori delle partite della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B donne. Vincono le prime tre, big match Lazio-Napoli nel prossimo turno. Apulia Trani in C

Continua a rimanere emozionante la lotta per la promozione in Serie A. La ventiseiesima giornata del campionato di Serie B femminile offre gol ed emozioni, con botta e risposta delle prime tre della classe, Lazio, Napoli e Cittadella, che vincono le rispettive partite. Bagarre anche nella parte bassa della classifica, con un’accesa guerra per non retrocedere in Serie C anche se l’Apulia Trani, dopo il ko con il Verona, scivola in C dopo un solo anno.

Sintesi Napoli-San Marino Academy 1-0

La vittoria del Napoli Femminile nell’anticipo del sabato contro il San Marino Academy ha aperto la ventiseiesima giornata del campionato cadetto. Le azzurre centrano la sesta vittoria consecutiva (nonché ventesima stagionale) grazie al calcio di rigore trasformato dalla solita Gomes al 23′ della prima frazione di gioco.

Serie B Trento-Lazio 0-5

Pronta risposta della Lazio che si riprende la vetta della classifica poche ore dopo averla lasciata grazie alla larga affermazione in casa del Trento. Le Aquilotte di Catini si impongono con un rotondo 5-0 grazie alla doppietta di Condon e alle reti di Eriksen, Fuhlendorff e Palombi e tornano al comando con 66 punti. Ma la prossima domenica, lo scontro diretto contro il Napoli, può indirizzare definitivamente la stagione.

Cronaca Cittadella-Ravenna 1-0

Il Cittadella, terzo a -3 dalla Lazio, tiene il passo delle prime due grazie alla vittoria di corto muso contro il Ravenna. Alle venete basta la rete di Ferin per rimanere in lotta per un posto nella prossima Serie A e saranno spettatrici interessate del big match Lazio-Napoli del prossimo turno.

Serie B femminile, le altre parte

Vittoria anche per la Ternana, quarta forza della classe, che supera il Chievo in trasferta per 4-0, così come vince 1-0 l’Hellas Verona che condanna l’Apulia Trani alla matematica retrocessione in Serie C. Successi anche per il Cesena sul Genoa e Sassari Torres sul Brescia, mentre il Tavagnacco cede contro l’Arezzo.

Apulia Trani-Verona 0-1 39′ Rognoni (V)

Cesena-Genoa 2-0 5′ Mak (C), 84′ Distefano (C)

Chievo Women-Ternana 0-4 15′ Lombardo (T), 50′ Tarantino (T), 78′ Corazzi (T), 90′ Labate (T)

Sassari Torres-Brescia 2-0 67′ Poli (S), 73′ Blasoni (S)

Tavagnacco-Arezzo 0-1 63′ Pirriatore (A)

Classifica Serie B 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile

La Serie B Femminile torna in campo nel prossimo weekend per disputare la ventisettesima giornata, turno in cui è possibile arrivi una sterzata in vetta alla classifica con lo scontro diretto fra Lazio e Napoli, le prime due della classe. Di seguito il calendario completo.

Domenica 7 maggio

Arezzo-Cittadella Women

Brescia-Apulia Trani

Lazio-Napoli

Ravenna Women-Chievo Women

San Marino Academy-Trento

Sassari Torres-Cesena

Ternana-Genoa

Verona-Tavagnacco

