Tutti i risultati dei gironi A, B e C del campionato di Serie C donne. Le felsinee festeggiano la promozione in B, Pavia e Res si avvicinano

Dopo la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C femminile, arriva la prima squadra promossa. Si tratta del Bologna che, a quattro giornate dalla conclusione della stagione, è già matematicamente irraggiungibile per tutte le inseguitrici. La vittoria delle felsinee e la contemporanea sconfitta del Meran Women contro il Lumezzane consentono alle rossoblù di dare il via ai festeggiamenti. Nei gironi A e C invece, Pavia e Res vincono e si avvicinano sempre più al salto verso l’alto.

Risultati Serie C femminile Girone A

Nel Girone A non si ferma la marcia del Pavia capolista che supera in trasferta la formazione delle Azalee, quinta forza del raggruppamento, e mantiene intatto il vantaggio su tutte le più immediate inseguitrici. L’Orobica vince 7-0 in casa della Lucchese, il Pinerolo si impone 7-0 in Sardegna e il Freedom batte 2-1 la Pro Sesto. Attenzione a Pinerolo e Freedom, leggermente più distanziate di Orobica, ma che hanno disputato finora una partita in meno.

Sabato 29 aprile ore 17

Su Planu-Pinerolo 0-7

Domenica 30 aprile ore 15.30

Freedom-Pro Sesto 2-1

Spezia-Città di Pontedera 3-0

Fiamma Monza-Real Meda 1-7

Vittuone-Independiente Ivrea 2-1

Lucchese-Orobica Calcio Bergamo 0-7

Azalee Solbiatese-Academy Pavia 1-4

Riposa: Angelo Baiardo

Serie C Femminile Girone B Risultati partite 26 giornata

La vittoria per 8-1 del Bologna sul Portogruaro sancisce la matematica promozione delle emiliane in Serie B dopo una lunga cavalcata. La formazione allenata da Bragantini ha infatti dominato il campionato dall’inizio alla fine, lasciando per strada pochissimi punti. Ma se la promozione è arrivata con quattro turni di anticipo, parte del merito va anche al Lumezzane che si è imposto sul campo del Meran Women con cui battaglierà fino alla fine per strappargli la seconda piazza. Nella seconda parte della classifica, sorpresa Orvieto che batte 1-0 il Villorba.

Domenica 30 aprile ore 15.30

Jesina-Triestina 0-2

Bologna-Portogruaro 8-1

Vicenza-Venezia 1985 1-1

Centro Storico Lebowski-Rinascita Doccia 6-3

Orvieto-Villorba 1-0

Venezia-Sambenedettese 12-0

Meran-Lumezzane 1-2

Domenica 30 aprile ore 20

Riccione-Padova 6-0

Risultati Serie C donne Girone C

Rimane immutato il margine di vantaggio della Res Women sul Trastevere. Le prime due della classe si aggiudicano i rispettivi impegni e la Res resta capolista con 7 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice.

Domenica 30 aprile ore 11

Vis Mediterranea Soccer-Independent 2-0

Domenica 30 aprile ore 12.30

Chieti-Frosinone 2-2

Domenica 30 aprile ore 13.30

Grifone Gialloverde-Women Lecce 0-3

Domenica 30 aprile ore 15.30

Roma-Palermo 2-1

Cosenza-Crotone 4-0

Trastevere-Cantera Adriatica Pescara 8-0

Academy Sant’Agata-Res Women 1-6

Matera-Salernitana 3-0

