Calendario partite calcio Serie B donne. Domenica potrebbe arrivare il primo verdetto della stagione

La lotta per la promozione in Serie A prosegue senza esclusione di colpi, con Lazio, Napoli e Cittadella che continuano a dare spettacolo e a contendersi a suon di vittorie il salto diretto verso la massima serie. Non fa eccezione nemmeno la battaglia per non retrocedere in Serie C anche se, dopo i prossimi novanta minuti, potrebbe arrivare il primo verdetto stagionale con la retrocessione dell’Apulia Trani.

Come può retrocedere l’Apulia Trani

La formazione pugliese sarà impegnata in casa dell’Hellas Verona, un impegno tutt’altro che semplice sulla carta, ma non impossibile considerando che l’Apulia Trani, anche quando uscite sconfitte con squadre di alta classifica, hanno spesso raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Tornando alla classifica, l’Apulia Trani retrocede in Serie C se perde, se pareggia e la Sassari Torres non perde, se vince e vincono anche le sarde.

Anticipo Napoli-San Marino Academy

La ventiseiesima giornata si aprirà con il match fra il Napoli Femminile e il San Marino Academy, con le partenopee che scenderanno in campo con l’obiettivo di diventare regine per una notte. Le azzurre infatti giocheranno in anticipo, sabato 29 aprile alle 20.30, e cercheranno il sesto successo consecutivo in vista dello scontro diretto con la Lazio in programma il prossimo fine settimana al ‘Fersini’ di Formello.

Partite Serie B Trento-Lazio

La Lazio invece dovrà fornire la propria risposta nella mattinata di domenica. Le biancocelesti dovranno vedersela in casa del Trento, con il fischio d’inizio del duello fissato per le ore 11. Nonostante il divario in classifica, non sarà un match facile per Visentin e compagne che affronteranno una squadra in piena bagarre per evitare la retrocessione e che quindi non vorrà fare sconti a nessuno.

Serie B, sempre accesa la lotta salvezza

Nella zona bassa della classifica i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Sassari Torres-Brescia e Tavagnacco-Arezzo, con le due squadre di casa in lotta tra loro per il quartultimo posto, occupato al momento dalle sarde. Ma un occhio sarà dato anche a Cesena-Genoa, match in cui le liguri cercano punti per togliersi deffinitivamente dalla bagarre.

Calendario Serie B 26^ giornata

Fra le altre partite della ventiseiesima giornata, spicca il confronto fra Chievo e Ternana. Come sempre, tutte le partite saranno visibili su Eleven Sports in maniera gratuita previo registrazione al portale. Di seguito il calendario completo.

Sabato 29 aprile ore 20.30

Napoli Femminile-San Marino Academy

Domenica 30 aprile ore 11

Trento-Lazio

Domenica 30 aprile ore 15

Apulia Trani-Hellas Verona

Cesena-Genoa

Cittadella-Ravenna

Chievo Women-Ternana

Sassari Torres-Brescia

Tavagnacco-Arezzo

Classifica Serie B femminile 2022/2023