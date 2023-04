Calendario partite campionato Serie C donne ventiseiesima giornata. Le felsinee potrebbero già festeggiare la promozione in B

Quando mancano cinque giornate alla conclusione del campionato di calcio femminile di Serie C, sono sempre più vicini i verdetti nei gironi A, B e C. Soprattutto nei raggruppamenti B e C la situazione è già più definita con Bologna e Res Women che potrebbero già festeggiare la promozione in Serie B grazie a una combinazione di risultati favorevoli. Di seguito il dettaglio completo, girone per girone.

Partite e designazioni arbitrali Serie C femminile Girone A

Il girone A è, fra i tre raggruppamenti, quello in cui è più accesa la bagarre per un posto in Serie B, con ancora quattro formazioni a lottare per la promozione. La capolista Pavia sarà impegnata sull’ostico campo delle Azalee, quinte, mentre Orobica, Pinerolo e Freedom (queste ultime due con una gara da recuperare) hanno impegni più agevoli sulla carta contro Lucchese, Su Planu e Pro Sesto.

Domenica 30 aprile ore 15.30

Su Planu-Pinerolo (Pasquetto di Crema)

Freedom-Pro Sesto (Bonasera di Enna)

Spezia-Città di Pontedera (Tedesco di Battipaglia)

Fiamma Monza-Real Meda (Li Vigni di Palermo)

Vittuone-Independiente Ivrea (Rosini di Livorno)

Lucchese-Orobica Calcio Bergamo (Rossini di Torino)

Azalee Solbiatese-Academy Pavia (Nencioli di Prato)

Riposa: Angelo Baiardo

Calendario e designazioni arbitrali Serie C donne Girone B

Al termine dei prossimi novanta minuti, il Bologna potrebbe festeggiare la promozione in Serie B. Alle felsinee, dominatrici di questo campionato, servirà vincere contro il Portogruaro e sperare che il Meran Women non faccia altrettanto con il Lumezzane. Fra le altre cose, il match fra altoatesine e bresciane sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.

Domenica 30 aprile ore 15.30

Jesina-Triestina (Aldi di Lanciano)

Bologna-Portogruaro (Zadrima di Pistoia)

Vicenza-Venezia 1985 (Vailati di Crema)

Lebowski-Rinascita Doccia (Santinelli di Bergamo)

Orvieto-Villorba (Nannelli di Valdarno)

Venezia-Sambenedettese (Abou di Milano)

Riccione-Padova (Rodigari di Bergamo)

Meran-Lumezzane (Zago di Conegliano)

Designazioni arbitrali e partite calcio femminile Serie C Girone C

Dopo i prossimi novanta minuti, non arriverà la promozione matematica, ma la Res Women ha la grande occasione di avvicinarsi ulteriormente alla Serie B. La capolista e assoluta dominatrice del Girone C sfiderà infatti l’Academy Sant’Agata, mentre il Trastevere ospiterà la Cantera Adriatica Pescara.

Domenica 30 aprile ore 15.30

Vis Mediterranea Soccer-Independent (Andriambelo di Roma 1)

Roma-Palermo (Scarati di Termoli)

Chieti-Frosinone (Palma di Napoli)

Cosenza-Crotone (Recupero di Lecce)

Trastevere-Cantera Adriatica Pescara (Tagliente di Brindisi)

Grifone Gialloverde-Women Lecce (Buzzone di Enna)

Academy Sant’Agata-Res Women (Costa di Catanzaro)

Matera-Salernitana (Allegretta di Molfetta)