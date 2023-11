Spagna Italia Femminile. La Nazionale donne in UWNL ha di fronte a sé ancora una volta l’ostacolo più difficile in senso assoluto: la Spagna campione del mondo, match in programma venerdì 1 dicembre a Pontevedra alle ore 21.30. Arbitra la greca Eleni Antoniou. La partita sarà trasmessa in diretta Rai.

Spagna Italia la classifica della UWNL

Quella in calendario è la penultima partita della fase a gironi di UEFA Women’s Nations League. L’obiettivo doveva essere il primo posto del girone che porterebbe alla semifinale e a uno dei tre posti in palio per rappresentare l’Europa alle Olimpiadi di Parigi. Ma in un gruppo del genere, davvero proibitivo, l’Italia deve puntare a un più concreto terzo posto.

La Spagna, quattro vittorie e 16 gol, più di qualunque altra squadra, è prima e con una vittoria chiuderebbe aritmeticamente i conti in vista dell’ultima sfida contro la Svezia. Un pareggio, in teoria, potrebbe non bastare alle iberiche. Le campionesse del mondo sono forti anche della vittoria nello scontro diretto contro le svedesi addirittura per 5-0. Ma in Svezia – sempre molto teoricamente – questo risultato potrebbe anche essere ribaltato.

Precedenti e statistiche

L’Italia non batte la Spagna da più di vent’anni. Le Azzurre non possono fare riferimento a statistiche vecchie che vedono la nostra nazionale femminile con 11 vittorie e 4 pareggi nelle 18 partite giocate fin qui.

É anche per questo che un risultato come quello di Salerno del 27 ottobre scorso deve essere considerato con grande soddisfazione. Perché la nazionale spagnola dopo il Mondiale, non ha mai fatto così tanta fatica. E non ha mai vinto una partita di misura così stretta e faticosa.

Le parole di Andrea Soncin

“Non è ancora deciso nulla, il girone è ancora aperto – dice il CT azzurro Soncin – e in tutta sincerità è ancora molta la voglia di rivalsa mia e delle ragazze dopo la partita di Salerno. Siamo tutti molto concentrati sul nostro percorso di crescita. Tra poco più di una settimana, al termine di questa fase, tireremo le prime somme. Ma con grande umiltà il gruppo sta dimostrando di poter fare risultato contro chiunque. In questi mesi in termini di punti abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Ora vogliamo rifarci: l’obiettivo è vincere, anche contro la Spagna”.

Vedi anche: Nazionale Donne le giocatrici convocate

Spagna Italia: pronostico

Andare in Spagna e affrontare le campionesse con il fiero proposito di non prenderle e chiudersi così in difesa, è il miglior modo per farsi travolgere. L’Italia di Andrea Soncin con ogni probabilità sceglierà la stessa tattica di Salerno. Una squadra alta e aggressiva, coperta il giusto e pronta a ripartire: sfruttando qualche individualità e magari i calci piazzati. Ma è inutile farsi illusioni. La partita è da 1 fisso…

Pronostico 1

Nell’altra partita del nostro girone, la Svizzera ospita la Svezia, sfida in programma a Lucerna alle ore 21 con le Azzurre direttamente interessate. Poi l’Italia sarà a Parma per la sfida conclusiva contro le elvetiche, già battute a Berna due mesi fa.