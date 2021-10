Nazionale donne, la partita di oggi, formazione e diretta Tv.

La Nazionale di calcio femminile gioca oggi contro la Lituania all’LFF Stadium di Vilnius alle 17.30. Di seguito le giocatrici convocate e il programma Tv.

Lituania – Italia è una partita che la Nazionale donne nel suo percorso di avvicinamento ai Mondiali 2023 non può sbagliare. Ma la vittoria tra campo sintetico e temperature non sembra affatto scontata.



Italia – Lituania la partita di oggi

Come da calendario, il match delle azzurre contro la squadra di calcio femminile allenata da Rimas Viktoravičius è una partita valida per il Mondiale donne che si terrà in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. La formazione italiana si trova davanti una squadra difficile e pertanto non potrà commettere passi falsi. Ecco le dichiarazioni del Ct delle azzurre.

“Queste sono partite da affrontare con grande concentrazione, senza dare per scontato che vinceremo facendo tanti gol – ha detto Milena Bertolini in conferenza stampa- non sarà facile soprattutto per le condizioni ambientali: farà freddo e giocheremo sul sintetico, quindi dovremo approcciare la gara nel migliore dei modi. Mi aspetto di trovare un avversario ancora più chiuso della Croazia, che ci concederà meno spazi”.

Dichiarazioni anche da parte della capitana Sara Gama che mette in evidenza le attuali qualità tecniche della squadra italiana e cosa c’è da migliorare. Vediamo chi scenderà in campo.

Italia femminile contro Lituania le giocatrici convocate

La rosa della nazionale donne attualmente in trasferta, è composta dalle seguenti calciatrici:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Lituania – Italia dove vedere la partita

Tutte le partite delle formazioni nazionali maschili e femminili vengono trasmesse dalla Rai, questa sarà trasmessa in diretta su Rai2.

Ricordiamo con l’occasione che la Rai ha i diritti per trasmettere anche i Mondiali di calcio maschili che si terranno in Qatar.

La prossima partita della Nazionale di calcio femminile sarà contro la Svizzera a fine novembre 2021.