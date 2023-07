Svizzera vs Nuova Zelanda insieme a Norvegia vs Filippine chiudono la fase a gironi del Gruppo A, in modo decisamente molto incerto e imprevedibile nonostate i pronostici.

Impossibile fare conti, controproducente pensare di gestire il proprio vantaggio con prudenza.

Né la Svizzera, prima in classifica con quattro punti in due partite, né tantomeno una Nuova Zelanda, vittoriosa all’esordio con la Norvegia ma clamorosamente sconfitta dalle Filippine nel secondo, possono permettersi di fare i conti e impastare ‘biscotti’ in vista dello scontro diretto che le vedrà l’una contro l’altra alle 9 del mattino di domenica 30 luglio nell’ultimo turno della fase a gironi, Gruppo A.

Svizzera vs Nuova Zelanda, la classifica provvisoria del girone

Dopo le prime quattro partite la classifica provvisoria è quanto di più incerto e imprevedibile un format così semplice possa prevedere. Svizzera 4 punti, Filippine e Nuova Zelanda 3, Norvegia 1.

L’aritmetica per il momento tiene aperti tutti i giochi in una serie di incastri di potenziali risultati che possono portare a qualsiasi esito, anche quello che alla vigilia era il meno indicato.

Svizzera vs Nuova Zelanda, le combinazioni possibili per accedere agli ottavi

Diciamo fin da subito che né alla Svizzera né alla Nuova Zelanda è consentito ipotizzare un pareggio. Un pareggio sarebbe sicuramente comodo per la nazionale elvetica che arriverebbe comunque in classifica sopra la Nuova Zelanda e dunque sarebbe certa di poter accedere al turno successivo, arrivando agli ottavi di finale magari non come prima ma come seconda classificata.

Perché se le Filippine, dopo aver abbattuto la Nuova Zelanda, riuscissero nella clamorosa impresa di battere anche le ex campionesse europee, mondiali e olimpiche della Norvegia, la classifica ne uscirebbe completamente stavolta.

In caso di vittoria Filippine prima classificata, davanti anche alla Svizzera (se non dovesse vincere) con la Nuova Zelanda e la Norvegia, quella che era la superfavorita della vigilia, clamorosamente a casa. Una vittoria della Svizzera ovviamente promuoverebbe le rossocrociate lasciando la Nuova Zelanda definitivamente fuori dal secondo turno. A dover giocare il tutto per tutto sono proprio le neozelandesi. A costo di correre qualche rischio importante.

Svizzera vs Nuova Zelanda, equilibrio latente

La Svizzera vista contro la Norvegia, per la verità, non è piaciuta un granché. La formazione elvetica, seconda nel girone di qualificazione europeo proprio alle spalle dell’Italia, ha faticato enormemente contro una squadra che, pur giocando tanto, ha attaccato in modo incostante e impreciso riuscendo tuttavia nell’impresa, non facile, di cancellare letteralmente dal campo la produzione di gioco elvetica: un solo tiro in porta in 90 minuti.

Tuttavia uno dei punti di forza della Svizzera è sicuramente l’aspetto difensivo, sul quale la CT Inka Grings ha lavorato decisamente bene riuscendo a mantenere in violata la propria porte nelle due partite precedenti. Al momento tra le squadre che hanno già giocato i primi due turni solo Spagna, Giappone e Inghilterra possono dire altrettanto.

Svizzera vs Nuova Zelanda, protagoniste d’eccezione

La sconfitta contro le Filippine ha sicuramente ridimensionato le ambizioni della Nuova Zelanda che si era presentata con il clamoroso successo sulle Norvegia che forse aveva alzato un po’ troppo il volume dell’entusiasmo la squadra continua a sperare che il pubblico possa fare la differenza. Ma per vincere bisogna buttarla dentro e questo è uno degli aspetti deboli delle Football Ferns, quattro soli goal nelle ultime 14 partite, 10 delle quali perse.

Tra le protagoniste che potrebbero decidere il destino di una sfida apparentemente molto incerto l’attaccante della Svizzera Ramona Bachmann, una vera sentenza sia con la maglia della nazionale che con il proprio club, che tuttavia con le rossocrociate fatica a concretizzare un gioco troppo sporadico.

Tra le neozelandesi l’unica ricetta per risolvere il problema di un attacco asfittico è Hannah Wilkinson, a patto che le sue compagne di centrocampo gli diano palloni un po’ più giocabili è un po’ meno da rincorrere.

Svizzera vs Nuova Zelanda, i pronostici: quando giocano

Anche per questa partita tra Svizzera e Nuova Zelanda i bookmaker preferiscono prendersi poche responsabilità, la forbice tra le varie quote eh estremamente stretta. La vittoria elvetica è pagata 2.10, quella neozelandese 3.90, il pareggio è quotato 3.10.

Svizzera vs Nuova Zelanda si gioca contemporaneamente a Norvegia vs Filippine alle 9, ora italiana, di domenica 30 luglio. La partita è in programma al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, arbitra l’incontro Victoria Penso, Togo.