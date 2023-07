Svezia Vs Sudafrica partita Fifa 2023, tutto sulla sfida che ci aiuta a conoscere le prossime avversarie della Nazionale Donne.

Tra le tante partite del Mondiale di Calcio Femminile, lo scontro tra Svezia e Sudafrica riveste un’importanza particolare per le azzurre di Milena Bertolini. Infatti, queste due formazioni saranno le successive avversarie della Nazionale di calcio femminile dopo l’incontro con l’Argentina.

Analizziamo di seguito i numeri statistici delle due squadre e il motivo per cui il team svedese è considerato tra le squadre favorite del gruppo G.

Svezia Vs Sudafrica statistiche

Dopo la sconfitta di EURO 2022 contro le inglesi, la squadra di Peter Gerhardsson ha cercato di lavorare sul gruppo e sulla continuità. Ma i risultati non sono stati straordinari. Tre sole vittorie, con altrettanti pareggi e due sconfitte, nelle ultime 8 partite. E le tre sfide più vicine a questo mondiale si sono chiuse senza alcuna vittoria evidenziando una squadra ancora alla ricerca della miglior versione di se stessa.

La Svezia è attesa da un Sudafrica che è al suo secondo Campionato del mondo femminile ed è un po’ l’oggetto misterioso della competizione. Perché se è vero che le Banyana Banyana hanno vinto l’ultima edizione di Coppa d’Africa (1-0 in finale sul Marocco), bisogna aggiungere che la squadra dopo questo trionfo ha platealmente deluso le aspettative.

La serie di amichevoli precedenti al ritiro in Nuova Zelanda è stata disastrosa: tre sconfitte, otto gol subiti, uno solo segnato. In un percorso lungo di dieci partite e tre sole vittorie con squadre notevolmente meno competitive.

Da una parte quindi l’attacco atomico della formazione svedese, forte di giocatrici di valore assoluto come Fridolina Rolfö, firma del gol partita del Barcellona in finale di Champions League, dall’altra una difesa non brillantissima.

Ma anche la formazione della nazionale di calcio svedese guidata da Gerhardsson dovrà fare attenzione a una giocatrice Sudafricana di grande prospettiva: si chiama Linda Motlhalo e gioca nel Glasgow City, campione di Scozia.

Altri dati statistici significativi. La Svezia ha mantenuto la propria porta inviolata nel primo tempo in sette delle ultime otto partite, mentre il Sudafrica non è riuscito a segnare prima dell’intervallo in sette delle ultime dieci partite.

La partita Svezia Vs Sudafrica si gioca il 23 luglio alle ore 7.00 italiane al Wellington Regional Stadium in Nuova Zelanda

Perché la Svezia calcio femminile è favorita al mondiale

Terzo posto nel Ranking Fifa ma scottata da una serie di sconfitte, la squadra svedese si presenta ai Mondiali femminili 2023 con il fiero obiettivo di rilanciarsi a livello internazionale dopo alcune stagioni altalenanti.

Va ricordato che il campionato svedese è stato uno dei primi a spalancare le porte al professionismo del calcio femminile, ha saputo aprire le porte alle fuoriclasse straniere portando i grandi talenti di Brasile e Stati Uniti ad alzare enormemente anche il livello del calcio nazionale.

E anche se i tempi oggi sono cambiati la Nazionale della Svezia per cultura e personalità resta un punto di riferimento globale e assoluto del calcio femminile.

