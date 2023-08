Sudafrica-Italia è l’ultima partita della fase a gironi del Mondiale di calcio femminile 2023: la nazionale passa solo vincendo o pareggiando. Tutte le combinazioni possibili.

Sudafrica vs Italia. In un girone dominato dalla presenza della Svezia e con tre squadre quasi sullo stesso livello, c’era da immaginare che l’ultima partita potesse essere quella decisiva. La nazionale di calcio femminile la gioca contro il Sudafrica, mercoledì 2 agosto alle 9:00 ora italiana: ed è al momento l’unica partita che conta davvero.

L’Italia ha battuto l’Argentina, una vittoria importantissima, forse fondamentale ma non ancora decisiva. Anche se poi la sconfitta contro la Svezia è stata una sveglia davvero pesante. Ora tutto è azzerato, e tutto dipende solo e unicamente da questa partita che le Azzurre non possono più permettersi il lusso di sbagliare.

Sudafrica vs Italia, la situazione del girone

Facendo chiarezza una volta per tutte. La Svezia è già una delle squadre qualificate agli ottavi Mondiali, virtualmente come prima. Vero che l’Italia potrebbe raggiungerla vincendo e solo se la Svezia fosse sconfitta: ma partendo da un vantaggio di 10 gol in differenza reti (+6 la Svezia, -4 l’Italia) un sorpasso al vertice della classifica è cosa praticamente impossibile, più che improbabile.

Italia e Sudafrica hanno una chance che è determinata proprio da questo scontro diretto. L’Argentina dal canto suo dovrebbe vincere con la Svezia – e salirebbe a quota 4 – ma passerebbe il turno solo in caso di pareggio tra Italia e Sudafrica per fare i conti sulla differenza reti definitiva solo se il match delle Azzurre non finisse in parità. Il fatto che nel computo conti la differenza reti globale non è un bene per l’Italia dopo lo 0-5 di sabato.

Vedi anche: Nazionale calcio femminile calendario partite Italia

Sudafrica vs Italia, la nazionale si qualifica se…

Non sono conti difficili. L’Italia si qualifica se vince, seconda in classifica alle spalle della Svezia a meno – come detto – di un trionfo azzurro e di una sconfitta delle scandinave da contare con il pallottoliere.

In caso di parità la nazionale femminile sarebbe davanti al Sudafrica, salendo a 4 punti contro i 2 della nazionale africana. Tuttavia l’Argentina vincendo potrebbe raggiungere le azzurre in classifica, ma con una migliore differenza reti. In caso di sconfitta il passaggio del turno non ci riguarderebbe più. Passerebbe chi tra Argentina e Sudafrica avrebbe una differenza reti migliore, in caso di arrivo a pari punti. Quindi per azzerare qualsiasi dubbio serve una vittoria. Semplice almeno quanto necessario.

Vedi anche: Mondiali calcio femminile 2023 date regolamento

Sudafrica vs Italia, nessun precedente

Italia e Sudafrica non si sono mai affrontate prima di questo big-match. Nemmeno un’amichevole. Ma la squadra delle banyana banyana – versione al femminile dei bafana bafana – sono una realtà in notevole crescita. Finalista sconfitta nella Coppa d’Africa del 2018, battute dalla Nigeria, per alzare il trofeo nell’edizione dello scorso anno battendo il Marocco in finale. Da sei-sette anni dominano in ambito continentale forti di una squadra che è fisica e che ha applicato al calcio tutti i principi che hanno reso il rugby uno sport nazionale di valenza mondiale. Il Sudafrica ha portato il calcio femminile nei programmi sportivi delle high school e delle università da una ventina d’anni. E si vede.

Tutte le sue migliori giocatrici hanno trovato spazio negli Stati Uniti, in Inghilterra, Spagna e Germania. E la Nazionale ne ha indubbiamente giovato.

Dal punto di vista fisico il Sudafrica ci è superiore: puntano tutto su velocità, contrasti, ripartenze e statura sui calci piazzati. E noi, avendo preso tre gol su calcio d’angolo dalla Svezia, sappiamo di avere molto da temere.

Vedi anche: Capocannonieri Mondiale femminile

Il Sudafrica in difesa non è insormontabile: potente, ma lento e un po’ macchinoso, palla a terra può essere messo in difficoltà. E l’Italia ha sicuramente le caratteristiche per poterlo fare. Lo ha dimostrato anche l’Argentina, capace di rimontare due gol nel secondo tempo sfiorando anche la vittoria. Una squadra che ama giocare: pure troppo, innamorandosi spesso delle giocate e cui manca quel killer instinct che contro l’Argentina sarebbe stato provvidenziale.

Sudafrica vs Italia, come ci arriva la nazionale

La batosta subita contro la Svezia ha un peso martellante. Anche perché purtroppo l’eco vissuto in Italia ha riportato al centro dell’attenzione la sconfitta subita lo scorso anno all’Europeo contro la Francia (2-5) che ha ridimensionato l’esperienza delle Azzurre, poi eliminate nella fase a gironi.

Si tratta della sconfitta più pesante per l’Italia femminile dal marzo 2017 in un bilancio che pesa sei sconfitte nelle ultime 11 partite (4 vittorie, 1 pareggio).

Uno degli aspetti fragili dell’Italia è senza dubbio quello emotivo. La squadra di Milena Bertolini dovrà dimostrare di essersi davvero lasciata alle spalle la ruggine di questa sconfitta per ricominciare dai propri punti di forza, visti – almeno parzialmente – nei primi venti minuti contro la Svezia, prima del crollo.

Sudafrica vs Italia, i pronostici

I bookmaker affidano i pronostici all’Italia femminile, soprattutto sulla base del ranking FIFA perché di precedenti come detto non ce ne sono. Vittoria Azzurra a 1.65, pareggio a 3.80 e sconfitta dell’Italia a 5.50.

Vedi anche: Mondiali calcio femminile 2023 favorite

Nazionale calcio femminile contro il Sudafrica, dove vederla

Sudafrica vs Italia si gioca alle 9, ora italiana, al Regional Stadium di Wellington: arbitra Mara Carvajal, Cile. Diretta gratis e in chiaro su RAI Uno, e in streaming su RAI Play oltre che su FIFA+, canale on line ufficiale dei mondiali di calcio femminili oltre alla diretta Live di Stefano Benzi sul nostro canale DSW calcio femminile su YouTube.