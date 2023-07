Nuova Zelanda vs Filippine apre il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 2023. Formazioni news pronostici

La Nuova Zelanda chiede soltanto di poter continuare a sognare conquistando una vittoria contro i Filippine che potrebbe significare accesso matematico agli ottavi di finale del mondiale punto un risultato sicuramente insperato alla vigilia del torneo. La partita è in programma martedì 25 luglio alle 7.30 ora italiana.

La vittoria all’esordio contro la Norvegia ha scatenato una immensa passione in un intero paese che dopo il grande rugby scopre anche il calcio femminile.

Nuova Zelanda vs Filippine, il quadro nel girone

Sia per la Nuova Zelanda che per le Filippine questa partita è decisiva. Ma in caso di sconfitta per le Filippine potrebbero non esserci ulteriori prove d’appello. Tutto dipenderebbe anche dal risultato della partita tra Svizzera e Norvegia – immediatamente successiva – considerando che poi le Filippine, sconfitte all’esordio dalla Svizzera, dovrebbero affrontare nel terzo e ultimo turno di gara un match proibitivo proprio contro le norvegesi.

Nonostante la Nuova Zelanda avesse già conquistato, e non da paese organizzatore, la fase finale a gironi di un Mondiale in altre occasioni, le Ferns non avevano mai ottenuto una sola vittoria nelle 15 partite precedenti. Anche per questo la vittoria contro la Norvegia, peraltro meritatissima al termine di una partita splendida con un risultato che poteva essere anche notevolmente più ampio, acquisisce un valore ancora maggiore. Senza mai aver registrato una vittoria va da sé che la Nuova Zelanda non ha mai festeggiato un accesso alla seconda fase.

Le Ferns saranno aritmeticamente agli ottavi di finale con una partita d’anticipo battendo le Filippine ma solo se la Norvegia non riuscirà a battere la Svizzera.

Nuova Zelanda vs Filippine, formazioni e ultime notizie

Recuperata la fatica dell’esordio non dovrebbero esserci sostanziali novità nella formazione neozelandese approntata dal CT, Jitka Klimkova. Ad Auckland si parla di schieramento completamente riconfermato e dunque con Rebekah Stott al fianco di Katie Bowen al centro della difesa. La storia di Rebekah Stott, in nazionale dopo una tremenda diagnosi di cancro, è una giocatrice simbolo della squadra, amatissima in tutto il paese.

Anche Wilkinson l’attaccante del Melbourne City protagonista del primo gol e di una ottima gara contro la Norvegia, di nuovo schierata al centro dell’attacco. Per lei cinque gol nelle ultime sette partite tra club e nazionale.

Per quanto riguarda invece le Filippine, gli ultimi allenamenti hanno visto il CT Alen Stanjic di provare con maggiore insistenza Tahnai Annis, entrata solo nel secondo tempo contro la Svizzera, nel centrocampo titolare.

Quasi certamente riconfermata nella Nuova Zelanda anche Sofia Harrison che tuttavia rischia la squalifica se dovesse arrivare un’ulteriore ammonizione. Le norme di questo mondiale prevedono dopo due ammonizioni in gare diverse un turno di sospensione automatico.

Nuova Zelanda vs Filippine, i pronostici

Inutile sottolineare che il clima di grande e contagioso entusiasmo che completamente invaso tutto l’arcipelago neozelandese sta ancora una volta trascinando le Football Ferns verso l’impresa. Pronostici tutti dalla parte delle padrone di casa. La vittoria della Nuova Zelanda è pagata 1.33, quella delle Filippine viene considerato il risultato largamente meno probabile, quota 9, mentre il pareggio è inferiore ai 5 punti, in qualche caso più vicino ai 4 che ai 5.

Nuova Zelanda vs Filippine, si gioca alle 7.30 ora italiana di martedì 25 luglio al Regional Stadium di Wellington. Arbitra l’incontro la messicana Katia Garcia.