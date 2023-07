Svizzera vs Norvegia potrebbe portare alla prima clamorosa eliminazione dei Mondiali di calcio femminile Pronostici

Svizzera vs Norvegia, in campo alle 10 – ora italiana – di mercoledi 25 luglio, rappresenta il primo grande match a rischio di questo mondiale di calcio femminile.

Ma se la Svizzera, grazie alla vittoria contro le Filippine può tutto sommato pensare al terzo turno con ottimismo, la Norvegia – clamorosamente sconfitta all’esordio dalla Nuova Zelanda – non avrà altre prove d’appello.

Svizzera vs Norvegia, la situazione nel girone

Il meccanismo che porta alla seconda fase è abbastanza semplice. Così come la Nuova Zelanda battendo le Filippine nella partita immediatamente precedente a questa sarebbe di fatto già qualificata per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale, la Norvegia è costretta a vincere. Un pareggio spalancherebbe le porte degli ottavi alla Nuova Zelanda rinviando la sentenza per la Norvegia al terzo e ultimo turno, contro le Filippine. Un match non irresistibile, certo, ma che potrebbe anche non essere sufficiente a garantire quei punti e quei gol necessari a recuperare una situazione che non consente altre battute a vuoto.

In caso di sconfitta, per contro, la Norvegia sarebbe già esclusa dagli ottavi di finale. Un colpo di scena senza precedenti considerando che la nazionale norvegese è da sempre considerata una dei capisaldi del calcio femminile, ha vinto un mondiale, vanta giocatrici di grandissima e consolidata esperienza punto e nessuna prima di questa competizione avrebbe mai ipotizzato un esito tanto clamoroso.

Svizzera vs Norvegia, le formazioni in campo

La Svizzera, seconda alle spalle dell’Italia nella qualificazione europea, punta a una riconferma dopo l’accesso al secondo turno conquistato nella sua unica in presenza alla fase finale di un mondiale, nel 2015.

La bella vittoria contro le Filippine dovrebbe convincere il CT elvetico Inka Grings a confermare quasi completamente la sua squadra nominando così una formazione titolare del tutto invariata. Centrocampo di grande valore quello svizzero che può contare su una protagonista di enorme efficacia come il capitano Lia Walti, punto di forza anche dell’Arsenal, affiancata da Coumba Sow e Geraldine Reuteler. Ramona Bachmann, suo il primo gol di questa rassegna, su calcio di rigore all’esordio, sarà il terminale offensivo ideale ma l’attaccante elvetico dovrà anche prestare attenzione a falli e cartellini gialli: è già ammonita e rischia la squalifica. In coppia con lei Crnogotcevic.

La Norvegia vista in campo contro la Nuova Zelanda non è piaciuta a nessuno, sicuramente nemmeno al commissario tecnico nordico Hege Riise che dopo una lunga riunione a porte chiuse ha deciso di fare qualche cambiamento significativo nel corso delle ultime partitelle in famiglia. Tra le titolari si è vista Vilde Boe Risa, in campo solo negli ultimi minuti della sconfitta contro la Nuova Zelanda. Di questo porterebbe Guro Reiten in un ruolo a lei più congeniale, sulla fascia sinistra, dove opera di solito anche con il suo club, il Chelsea. Indiscutibile la presenza in campo di Ada Hegerberg anche se la sua prestazione all’esordio è stata tutt’altro che brillante.

Svizzera vs Norvegia, i pronostici della vigilia

Letteralmente sconvolti e spiazzati dalla sconfitta della Norvegia all’esordio contro la Nuova Zelanda, con una pesante ricaduta anche in termini di quote nella seconda partita del girone. La Norvegia, pur con un margine di rischio più alto, resta la favorita: la vittoria è pagata 2, poco più di 3 per il pareggio quasi 4 invece per la vittoria della Svizzera ritenuta più improbabile ma certo non inverosimile dagli specialisti di quote e scommesse.

Svizzera vs Norvegia si gioca alle 10 ora italiana al Waikato Stadium di Hamilton, dirige l’incontro il quotatissimo fischietto francese Stephanie Frappart.