Norvegia vs Filippine apre il terzo e ultimo turno di partite ai Mondiali di calcio. Ogni girone giocherà due gare in contemporanea

Novergia Vs Filippine è il terzo turno della fase a gironi, quello decisivo per molte squadre che devono ancora chiudere i conti con la qualificazione. Vige la regola della contemporaneità. Calcio d’inizio sincronizzato per le due partite di ogni singolo gruppo.

Nel gruppo A si giocano alle 9.30 di domenica mattina Norvegia vs Filippine e Svizzera vs Nuova Zelanda in un doppio confronto tutt’altro che certo.

Norvegia vs Filippine, la classifica provvisoria del girone

Un girone tutto da decidere e reso estremamente complicato da risultati davvero imprevedibili alla vigilia. A fare la differenza, nel bene, sono state per esempio le Filippine che hanno conquistato la loro prima storica vittoria nella fase finale di un Mondiale. Si tratta della prima squadra tra le otto esordienti di questa edizione a riuscire in un’impresa che, per i valori in campo, è assolutamente straordinaria ma che può valere moltissimo nella graduatoria finale.

Norvegia vs Filippine, le combinazioni possibili per accedere agli ottavi

In senso negativo, invece, a fare la differenza è stata la Norvegia, un solo punto in due partite. I conti non sono ancora chiusi, la Norvegia potrebbe ancora centrare la qualificazione ma l’impresa non dipende solo ed esclusivamente da quello che ora diventa uno scontro diretto decisivo. Logico a questo punto rispolverare il paradosso mitologico di Davide e Golia. Un gigante, la Norvegia, che non sta in piedi un avversario piccolo e fierissimo, le Filippine, che hanno tutte le carte in regola per mandare ogni pronostico a farsi benedire.

I conti non sono semplici ma tutto passa da una vittoria della Norvegia, che è obbligatoria: se la nazionale norvegese dovesse vincere scavalcherebbe le Filippine che sarebbero così eliminate. Ma l’accesso delle vichinghe al secondo turno dipende comunque anche dal risultato tra Svizzera e Nuova Zelanda. Un pareggio, infatti, eliminerebbe comunque la Norvegia, anche se vincesse.

Norvegia, anatomia di una crisi

La Norvegia non più di 15-20 anni fa era una delle superpotenze del calcio femminile. Ma le ex campionesse europee, mondiali e olimpiche sembrano l’ombra della nazione che era una volta. Si tratta del peggior stato di forma della Norvegia da dieci anni a questa parte. E l’entusiasmo delle Filippine potrebbe risultare letale in una squadra che ha tanto talenta, tantissima esperienza ma sembra in balia degli eventi.

Il gol delle Filippine visto e vissuto in un centro commerciale di Manila

People try to discredit the #PHI squad for mostly being born outside the country. And yet this incredible team will inspire the next generation. They have the 🇵🇭 blood in their veins, same as those born there. This is what it means.#LabanFilipinas pic.twitter.com/LRHlsotKng — PM (@filam_pm) July 25, 2023

Le Filippine hanno festeggiato a lungo la loro prima vittoria: ma la festa può proseguire, soprattutto se arrivasse una storica promozione agli ottavi di finale, assolutamente alla portata della squadra di Alen Stajcic che è la vera sorpresa di questo mondiale.

Il portiere Olivia Davies-McDaniel è stata nominata MVP della partita con la Nuova Zelanda ma attenzione anche a Sarina Bolden, il cui gol è sul salvaschermo di un paese diventato pazzo per il calcio femminile.

Norvegia vs Filippine, le quote e gli orari di gioco

Per quanto l’impresa delle Filippine contro la Nuova Zelanda sia stata assolutamente affascinante e le quote della nazionale asiatica si siano considerevolmente abbassate, i favori del pronostico secondo i bookmaker sono tutti per la Norvegia la cui vittoria è quotata 1.10. Il pareggio viene dato a 9 la vittoria delle Filippine tra i 22 e i 23 punti.

Norvegia vs Filippine si gioca alle 9.00 di domenica 30 luglio, ora italiana, all’Eden Park di Auckland, Nuova Zelanda. Arbitra l’incontro la canadese Marie Soleil Beaudoin.