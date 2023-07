Inghilterra Vs Haiti, debutto facile a Fifa 2023 per le campionesse d’Europa che puntano a vincere i Mondiali di calcio femminile. Pronostici formazioni e ultimissime sulle Lionesses

Inghilterra Vs Haiti. Considerata la migliore delle outsider, forse la candidata più autorevole a rendere la vita difficile alla squadra femminile americana, l’Inghilterra fa il suo esordio nel campionato mondiale di Australia e Nuova Zelanda contro la modestissima rappresentativa di Haiti.

Per la nazionale di calcio femminile dell’Inghilterra si tratta della prima presenza alla fase finale di un mondiale. Forte di un seguito immenso e di una popolarità mai così alta dopo la vittoria del titolo in patria dello scorso anno, le Lionesses puntano invece alla sua consacrazione definitiva.

Inghilterra Mondiali femminili 2023: pronostici e problemi

Anche questa partita inaugura il programma di un girone, il Gruppo D che comprende anche Danimarca e Cina, nel quale Haiti sembra essere il classico vaso di coccio impacchettato tra decine di anfore d’acciaio. L’Inghilterra è soltanto il primo ostacolo, forse il più proibitivo.

La considerazione nasce non solo dalla vittoria dell’Europeo dello scorso anno ma anche dall’incredibile percorso di crescita della nazionale inglese diretta da Sarina Wiegman che secondo i bookmaker è una delle favorite assolute per voncere la Fifa women’s world cup 2023

Tuttavia l’Inghilterra è ben lontana da un clima di tranquillità. Si pensava che il trionfo dello scorso anno avrebbe portato una discussione quantomeno costruttiva tra la Football Association inglese e la sua declinazione femminile.

In realtà le parti hanno litigato per quasi un anno e, martedì scorso, si sono lasciate con un nulla di fatto per quanto riguarda quelli che dovrebbero essere i premi e i bonus legati alle prestazioni di questo mondiale di calcio femminile.

Le giocatrici hanno garantito che questo non toglierà loro un briciolo di energia e di entusiasmo in campo ma, inevitabilmente, la vicenda ha provocato un certo malessere.

Senza contare alcuni infortuni importanti: mancheranno due tra le giocatrici più attese, Leah Williamson e la straordinaria Beth Mead, entrambe costrette a disertare le convocazioni a causa di un brutto infortunio ai legamenti. E a questo bisogna aggiungere due amichevoli certo non brillantissime che hanno lasciato la squadra delle Lionesses senza vittorie e nemmeno gol. Una sconfitta con l’Australia (0-2) e un pareggio a reti bianche contro il Portogallo.

Haiti gioca con la serenità di chi invece non ha niente da perdere e ha dimostrato di non essere una realtà di sprovvedute nelle ultime tre amichevoli battendo negli ultimi mesi squadre decisamente più consistenti come Messico, Senegal e Cile. Ultimo test pochi giorni fa, una sconfitta di misura (1-2) con la Corea del Sud al termine di una partita molto ben giocata.

Inghilterra Vs Haiti statistiche

Ad Haiti il compito certamente non facile di domare le leonesse inglesi. In uno stato d’animo tutt’altro che tranquillo. Le giocatrici haitiane hanno lasciato il loro paese in preda a violenti disordini e scontri sociali. Il governo, contestato con manifestazioni che nelle ultime settimane sono state davvero molto violente, ha chiesto alle giocatrici di portare una pagina di orgoglio nazionale e di serenità in un momento di grande conflitto. E comunque una motivazione in più per una squadra che di fronte ai grandi tornei ha sempre deluso.

L’Inghilterra non ha subito un solo gol nella sua impeccabile campagna di qualificazione WWC e Lucy Bronze si candida al ruolo di miglior difensore assoluto di questo mondiale prima ancora di giocare, reduce da una stagione incantevole con il Barcellona. Ma le ultime amichevoli non hanno convinto.

Tuttavia tra i protagonisti di quella che è una serie quasi perfetta, va annoverata soprattutto il CT Wiegman, che da CT, negli ultimi quattro anni, ha perso una sola partita nei tornei internazionali, ma all’epoca allenava ancora l’Olanda. Era il 2019, finale del Mondiale francese. Il suo percorso con le inglesi è impressionante.

L’attaccante di Haiti Nérilia Mondésir è il nome da sottolineare, una media di quasi un gol a partita. Ma sarà all’altezza di ripetersi contro difese di gran lunga più solide rispetto a quelle che affronta di solito?

Nessun precedente tra queste due nazionali, nemmeno in amichevole.

Inghilterra Vs Haiti si gioca sabato 22 luglio alle 11.30 (ora italiana) al Sydney Football Stadium arbitra il venezuelano Emilkar Cadleras Barrera.

