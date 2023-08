Francia vs Marocco si conclude come previsto con un netto trionfo da parte della formazione transalpina in netto vantaggio fin dai primi minuti di gara

Troppo evidente la differente caratura tecnica e agonistica tra le due squadre per pensare che il Marocco, unica esordiente di questa edizione di Coppa del mondo, potesse impensierire la Francia.

Un divario che si è fatto evidentissimo fin dai primi minuti di gioco con le Bluettes che hanno impiegato pochi minuti per prendere il pieno controllo della partita e segnare i due gol che hanno reso tutto estremamente semplice e senza sorprese negative.

Francia vs Marocco 4-0

La Francia ha così sconfitto comodamente il Marocco (4-0) e raggiunge senza difficoltà i quarti di finale della Coppa del Mondo femminile segnando ancora una volta più di tre gol, per la quinta volta nelle ultime 12 partite.

Il Marocco puntava tutto su un paio di individualità molto interessanti, su un collettivo che viveva soprattutto di entusiasmo e di coralità dopo il trionfale e inatteso accesso alla fase a eliminazione diretta a spese niente meno che della Germania. Ma le 67 posizioni di differenza del ranking FIFA si sono viste fin dall’inizio, già dai primissimi scambi.

Francia vs Marocco, nel segno di Diani

Ancora una volta la grande protagonista è stata Kadidiatou Diani, inconfondibile con la sua potenza di gioco, la sua varietà offensiva e la cascata di lunghissime treccine colorate sulle spalle. Dopo i tre gol segnati contro Panama, Diani impiega pochi minuti per insaccare il gol del vantaggio con una delle sue grandi specialità, il colpo di testa, stavolta su un cross perfetto di Sakina Karchaoui, che le vale il quarto centro di questo torneo.

Diani torna a essere protagonista ma questa volta in un ruolo di appoggio: bel movimento che asseconda l’assist per Kenza Dali che vale il secondo gol. Il terzo arriva fin dal 25’ stavolta su uno dei molti errori della difesa marocchina. É Nesryne El Chad a respingere malamente la palla sui piedi di Eugénie Le Sommer che ringrazia e insacca.

Ci sarebbe spazio per almeno altre due reti già prima dell’intervallo, ma la Francia si accontenta limitandosi a gestire la propria superiorità. Forse in modo un po’ troppo passivo in avvio di ripresa. É questo il momento migliore per le leonesse dell’Atlante che riescono ad avere anche un paio di occasioni che il portiere della Juventus Pauline Peyraud-Magnin respinge con qualche apprensione.

A chiudere i conti, a 20 minuti dalla fine, è Vicki Bècho, entrata dalla panchina per confezionare un delizioso traversone che Le Sommer insacca di testa definendo il poker finale con la sua doppietta.

Il quadro degli ottavi di finale, a questo punto è completo. La Colombia, vittoriosa nell’altra partita di giornata di misura sulla Giamaica, affronterà l’Inghilterra. La Francia è chiamata a un match durissimo contro L’Australia, padrona di casa, trascinata dall’entusiasmo di un intero continente.

Questo il programma dei quarti di finale in programma tra sabato e domenica.

Venerdì 11 agosto, ore 3.00 – Spagna vs Olanda

Venerdì 11 agosto, ore 9.30 – Giappone vs Svezia (diretta live su DSW Calcio femminile)

Sabato 12 agosto, ore 9.00 – Australia vs Francia (diretta live su DSW Calcio femminile)

Sabato 12 agosto, ore 12.30 – Inghilterra vs Colombia