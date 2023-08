Corea del Sud vs Germania è una partita estremamente rischiosa per una delle superfavorita del trofeo, la squadra tedesca Chi passa.

Corea del Sud Vs Germania. I Mondiali di calcio femminile del 2023 passeranno alla storia per diversi motivi estremamente interessanti e che dovranno poi essere analizzati con calma.

L’ultima partita in assoluto della fase a gironi, quella tra Corea del Sud e Germania, il programma alle 12 di giovedì 3 agosto, rappresenta un altro elemento distintivo che potrebbe addirittura diventare storico.

Corea del Sud vs Germania, il rischio tedesco

L’analisi del Gruppo H è forse la più complicata in assoluto alla vigilia della terza e ultima giornata della fase a gironi. Pur con percentuali decisamente molto diverse l’una dall’altra, ognuna delle quattro squadre ha ancora la concreta possibilità di accedere agli ottavi di finale anche se il reticolo di risultati necessari e, per alcune di loro, quantomeno improbabile.

Con la Colombia che dal canto suo è chiamata almeno ad un pareggio contro il Marocco per conquistare qualificazione e il primo posto nel gruppo, la Germania ha il destino della potenziale qualificazione nelle proprie mani. Anche se non tutto nel controllo della nazionale tedesca.

Corea del Sud vs Germania, chi passa e come

Come detto alla Colombia basta un pareggio contro il Marocco. Un risultato che andrebbe più che bene anche alla Germania che in questo caso si qualificherebbe come seconda classificata. Forse persino perdendo, anche se con una sconfitta di misura. Perché la Germania, 3 punti e 5 gol all’attivo in differenza reti, sarebbe comunque in vantaggio se il Marocco fosse sconfitto. E in caso di parità delle Leonesse, alla stessa maniera, potrebbe a sua volta accontentarsi di un pareggio.

Vincendo, invece, la Germania salirebbe a quota 6 e in questo caso entrerebbe in ballo il risultato finale del Marocco contro le Cafeteras riequilibrando la lotta anche per il primo posto. Ma stando così le cose, con una vittoria, la Germania sarebbe classificata agli ottavi di finale se non altro come seconda, e probabilmente prossima avversaria della Francia.

Corea del Sud vs Germania, le tigri non fanno male

Finora la campagna di Coppa del Mondo femminile della Corea del Sud, le tigri d’Asia, è stata a dir poco un disastro, con due sconfitte in altrettante partite nonostante la squadra partisse da favorita sia con il Marocco che con la Corea del Sud. L’ultima sconfitta contro il Marocco è stata invece la decima in 12 partite della fase finale del mondiale femminile (1 vittoria, 1 pareggio) l’ottava in cui le Tigri non sono riuscite a segnare nemmeno un gol. Quindi, per accedere agli ottavi la Corea deve battere la Germania con sei gol di scarto e sperare che la Colombia elimini il Marocco….

Di conseguenza, le Taegeuk Ladies vengono eliminate a meno che non vinca con almeno cinque gol e anche la Colombia vinca la partita.

Corea del Sud e Germania non si sono mai affrontate prima d’ora. E il record della Corea del Sud è di tre sconfitte in altrettante partite contro avversarie europee nell’ultima Arnold Clark Cup, una delle quali proprio contro l’Italia. Un’eliminazione in questa fase che, nonostante la sconfitta contro la Colombia, è semplicemente impensabile per la Germania, una squadra che ha partecipato a tutte le edizioni della WWC e ogni volta ha raggiunto almeno i quarti di finale vincendo in due edizioni.

Corea del Sud vs Germania, i pronostici

Bookmaker tutti allineati sulla vittoria della Germania, quotata 1.20, pareggio a 7, vittoria della Corea del Sud a 12.

Corea del Sud vs Germania si gioca alle 12 al Lang Park di Brisbane arbitra Anne-Marie Keighley, Nuova Zelanda.