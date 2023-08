Marocco vs Colombia, due squadre che con prospettive diverse hanno la possibilità concreta di arrivare agli ottavi di finale. Ecco come.

Marocco femminile Vs Colombia. Per il Marocco di Reynald Pedros, alla sua prima edizione di una fase finale mondiale, sarebbe la prima volta. Il sogno di accedere alla fase a eliminazione diretta di una Coppa del mondo femminile è concreto per tutte le squadre in ballo nel Gruppo H.

Una situazione estremamente fluida e molto incerta che deve essere analizzata con estrema attenzione vista la complessità dei potenziali risultati.

Marocco vs Colombia, la situazione nel girone

Nessuna squadra, per il momento, ha la certezza di accedere agli ottavi di finale. Nemmeno la Colombia nonostante le due vittorie ottenute fin qui contro la Corea del Sud e la Germania. Le Cafeteras sono prime con sei punti e tre gol in attivo nella differenza reti ma, paradossalmente, dovranno stare attente. In caso di sconfitta contro il Marocco sarebbero raggiunte in classifica proprio dalle nordafricane che, pur avendo un passivo pesante nel saldo reti, possono ancora ribaltare la classifica con una clamorosa affermazione in extremis.

Stessa situazione anche per quanto riguarda la Corea del Sud che affronterà la Germania e punta a vincere per creare una clamorosa ammucchiata a quota tre con una classifica avulsa che dovrà poi tenere conto proprio della differenza reti globale.

Marocco vs Colombia, difficile ma non impossibile

In questo momento è davvero difficile pensare che Marocco e Corea del Sud possano in qualche modo riequilibrare una situazione all’interno di un girone che sembra delineata in modo forse definitivo. Ma non ci sono alternative. Il Marocco è costretto a vincere anche se il loro primo obiettivo le leonesse delle Atlante l’hanno già ottenuto, conquistare la loro prima vittoria nella fase finale di un mondiale femminile.

Marocco vs Colombia, protagoniste e storie

Il CT Reynald Pedros ha elogiato la ‘fantastica mentalità’ Delle sue giocatrici dopo la storica vittoria contro la Corea del Sud. Ma contro la Colombia dovranno superarsi sperando che le avversarie, che devono conquistare un pareggio, risultato minimo che consentirebbe non solo l’accesso agli ottavi di finale ma anche il primo posto nel girone, abbiano un attimo di distrazione rispetto alle due eccellenti partite giocate fin qui.

La Colombia arriva a questa partita tra mille aspettative dopo il drammatico gol firmato da Manuela Vanegas che nel finale della partita con la Germania è valso una vittoria storica e notevole. Tanta pressione potrebbe anche giocare un brutto tiro alle sudamericane, imbattute da 5 partite e con due sole sconfitte nelle ultime 16 sfide ufficiali.

La squadra di Nelson Abadía sembra stia raggiungendo la forma giusta nel momento giusto. E da qui in poi sull’onda dell’entusiasmo tutto può succedere. Colombia che dovrà guardarsi con attenzione marocchina più pericolosa, Rosella Ayane, a secco contro la Corea del Sud ma decisiva nella prestazione delle leonesse. E magari farci ammirare ancora un pochino lo straordinario talento di Linda Caicedo, una vera e propria stella di questo mondiale del quale si parlerà ancora moltissimo.

Marocco vs Colombia, pronostici

A poche ore dal calcio d’inizio di questa partita decisiva, i bookmaker pagano 1.55 la Colombia vincente, quattro il pareggio e 5.50 la vittoria del Marocco.

La partita Marocco vs Colombia è in programma alle 12 di giovedì 3 agosto in quello che è l’ultimo turno, quello definitivo della fase a gironi, che sarà poi finalmente e definitivamente conclusa. Si gioca al Rectangular Stadium di Perth, arbitra un fischietto italiano, Maria Sole Ferrieri Caputi, l’unica azzurra che probabilmente vedremo nella seconda fase dei Mondiali femminili 2023.