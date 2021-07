Juventus femminile, Peyraud-Magnin, Lenzini e Bonfantini le novità

Juventus femminile mercato, con Joe Montemurro cambia la squadra, arriva dalla Roma calcio Agnese Bonfantini e dalla Francia Pauline Peyraud-Magnin. Le novità sulla Juventus Woman.

L’ultimo colpo di mercato della Juventus è sicuramente il più significativo. La squadra femminile bianconera si è assicurata infatti Agnese Bonfantini, seconda punta del 1999, lo scorso anno alla Roma Calcio donne con cui ha vinto la Coppa Italia. Giocatrice eclettica, di grande qualità dinamica e tecnica, Bonfantini ha esordito nel calcio che conta con l’Inter, in Serie B, prima di essere tesserata per la Roma dove ha giocato le sue ultime tre stagioni: 56 presenze e 12 gol dei 48 segnati tra Serie A e Serie B.

Juventus femminile – Arriva Agnese Bonfantini

Attaccante esterno con caratteristiche di grande personalità, Agnese Bonfantini ha qualità che la avvicinano molto a un altro beniamino del pubblico bianconero, Federico Chiesa. Abilissima nell’uno contro uno, ama il gioco laterale per arrivare al cross, all’appoggio e se possibile alla conclusione.

Tre anni di contratto sono un impegno più che significativo per una squadra che a poco a poco sta nascendo secondo le prospettive di Montemurro, arrivato alla Juventus dall’Arsenal femminile. Alla Roma andrà Benedetta Glionna, che lascia la Juventus dopo essere cresciuta in bianconero facendo il suo esordio in Serie A.

Martina Lenzini e Pauline Peyraud-Magnin

Ufficiale anche il ritorno di Martina Lenzini dal Sassuolo dopo una stagione molto importante che ha portato la squadra neroverde immediatamente alle spalle di Juventus e Milan. Lenzini esordì nella Juventus nel 2018 con 13 presenze tra Campionato e Coppa Italia. Poi il trasferimento in Emilia dove il difensore è cresciuto molto firmando 50 presenze in due anni e diventando anche il capitano.

Con la partenza Giuliani, passata al Milan, la Juventus ha trovato un nuovo portiere di grande prospettiva. Si tratta della francese Pauline Peyraud-Magnin, 22 anni. Cresciuta nel Lione, fino alla scorsa stagione all’Atletico Madrid il portiere delle Bleus francesi è considerata una delle top player a livello europeo: sua l’imbattibilità più lunga a livello internazionale, 1091 minuti senza subire gol.

