Juventus femminile-Lione Champions 2022. Partita gratis in streaming

Juventus femminile vs Lione, quarti di finale di UEFA Women’s Champions League. Ultime sulle formazioni, biglietti, dove e a che ora vedere gratis la partita della Juve donne.

Juve women contro il Lione. La Juventus femminile è l’unica squadra di calcio italiana in assoluto ancora in corsa in Champions League, dopo la sconfitta della formazione maschile 0-3 con il Villareal. Le bianconere sono arrivare ai quarti di finale, dopo aver superato il girone e ora giocheranno contro la squadra francese del Lione, per qualificarsi alle semifinali.

Ecco cosa aspettarsi da questo incontro: quando e dove si gioca, probabili formazioni e come vederla in Tv.

Vedi anche: Quanto vale la Champions League femminile premi

Quando giocano le ragazze della Juventus in Champions

La partita fra Juve women e Lione si gioca mercoledì 23 marzo alle ore 18:45 all’Allianz Stadium di Torino. Si tratta della gara di andata dei quarti di finale della coppa europea, mentre il ritorno in Francia è previsto in calendario per giovedì 31 marzo alle ore 21:00.

Per mettersi in una situazione di vantaggio in vista del ritorno la squadra bianconera vuole giocare bene (e possibilmente vincere) già in questo primo incontro. Per riuscirci ci sarà bisogno anche dell’aiuto del pubblico, quindi la società Juventus FC ha messo in vendita i biglietti per l’evento a prezzo ridotto. E’ possibile acquistare i ticket sul sito ufficiale www.juventus.com al prezzo di 5 euro in tutti i settori, ma saranno gratuiti per donne e bambini under 6.

Juventus women Lione probabili formazioni

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo, secondo le ultime news tratte dal sito Uefa.com:

Juventus femminile: Peyraud-Magnin, Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin, Pedersen, Rosucci, Caruso, Bonansea, Girelli, Hurtig.

Peyraud-Magnin, Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin, Pedersen, Rosucci, Caruso, Bonansea, Girelli, Hurtig. Lione: Bouhaddi, Carpenter, Buchanan, Renard, Bacha, Mbock Bathy, Henry, Cascarino, Macario, Malard, Hegerberg.

Nella squadra francese sono indisponibili per infortunio Christiane Endler e Amel Majri, attualmente in congedo di maternità. Ma attenzione alla danese Ada Hegerberg, la calciatrice che ha segnato più gol in assoluto in questa competizione, che sarà dell’incontro.

Fra le giocatrici della Juventus invece mancherà Cecilia Salvai, alle prese con un infortunio di lungo periodo. Per entrambe le squadre le 11 titolari dovrebbero essere quelle riportate in precedenza, con le altre in panchina pronte a subentrare.

Dove vedere Juve femminile Lione

La partita valida per i quarti di finale di Champions League femminile, verrà trasmessa gratuitamente e in diretta streaming su Dazn e sul canale Youtube di Dazn. Quindi per gli appassionati di calcio femminile, l’appuntamento è mercoledì 23 marzo alle ore 18:45, per godersi lo spettacolo della competizione più importante d’Europa.

La Juve ce la metterà tutta per superare il turno e qualificarsi prima alle semifinali e poi alla finale, soprattutto perché si giocherà all’Allianz Stadium il prossimo 21 maggio 2022. Ma un passo alla volta, per ora c’è da giocare contro l’Olympique Lyonnais che ha vinto la Champions ben 7 volte nella sua storia. Sarà quindi un’avversario difficilissimo, ma per le bianconere sognare è lecito visto che si trovano fra le prime 8 squadre d’Europa.

Vedi anche: