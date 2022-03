Champions Femminile, chi è il Lione avversaria della Juve Women

Champions League Femminile, Juventus contro il Lione. Chi sono le giocatrici dell’Olympique Lyonnais féminine. Storia e vittorie delle avversarie della Juve donne.

Juventus – Lione, è questa la sfida da brividi che per la prima volta vede le bianconere affacciarsi ai quarti di finale di Women Champions League. Mercoledì 23 marzo le ragazze di Joe Montemurro se la vedranno con le blasonate francesi, in una sfida che imporrà alla Juve notevoli sacrifici per tener testa all’Olympique Lyonnais féminine.

Chi è il Lione femminile

Grinta, talento ed esperienza, coniugate ad un mix di giovani di prospettiva ed esperte dell’ambiente. Il Lione (Olympique Lyonnais féminine), prossima avversaria della Juventus ai quarti di Women Champions League, non è una squadra che ha bisogno di tante presentazioni. Le francesi sono tra le più blasonate squadre d’Europa, vantando diciotto titoli di prima divisione francese e ben sette coppe campioni. Quest’ultimo è un record, grazie anche al filotto ottenuto tra il 2015 e il 2020, che ha visto le calciatrici transalpine inanellare cinque titoli di fila.

Rosa e formazione del Lione donne

Composta da uno zoccolo duro di giocatrici francesi, l’Olympique Lyonnais è capitanata dal centrale difensivo Wendie Renard che ha nel suo curriculum oltre cento presenze con la nazionale. Nel giro delle “Bleues”, tra le altre, ci sono anche Griedge Mbock Bathy (difensore), Perle Morroni (difensore) e le punte Delphine Cascarino e Melvine Malard.

Nel roaster delle francesi ci sono grandi presenze del calcio femminile internazionale, basti pensare al pallone d’oro 2018 Ada Hegerberg.

L’allenatore dell’Olympique Lyonnais

Ad allenare le ragazze del Lione è Sonia Bompastor, ex centrocampista che ha maturato 156 presenze e 18 reti con la nazionale maggiore. Nel corso della sua carriera ha vinto otto titoli di prima divisione e cinque coppe di Francia, in Europa ha vinto la Champions League due volte e un Campionato internazionale per club. Dal 2021 è allenatore dell’Olympique Lyonnais.

Come arrivano le francesi

Il Lione ha rifilato un secco tre a zero al Dijon nell’ultima sfida di campionato prima della gara di Champions. Una partita che darà filo da torcere alla Juventus femminile, che invece è alla sua prima apparizione nei quarti del prestigioso torneo.

Dove vedere la partita di Champions femminile Juventus Lione

La sfida di Torino che vede la Juventus affrontare le blasonate francesi sarà trasmessa da Dazn in diretta alle 18.45 e sul canale Youtube (gratuito) della stessa piattaforma denominato “DAZN UEFA Women’s Champions League”. Le due compagini si affronteranno all’Allianz Stadium nell’andata dei quarti finale di Champions prima del ritorno, previsto in Francia per il 31 marzo alle 21.

