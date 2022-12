Inter Vs Juventus femminile Serie A donne. Quando e come vederla gratis

Inter-Juventus femminile è il primo big match dell’11°esima giornata di Serie A. Formazioni, data, orario partita e dove vederla gratis in Tv.

La partita tra Inter femminile e Juventus Women si preannuncia come il match più atteso di questo turno di campionato. Entrambe le squadre devono far punti sperando in un passo falso della Roma femminile, che gioca il 4 dicembre contro il Milan donne.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle due formazioni, a che ora si gioca e dove trasmettono il derby d’Italia di Serie A femminile.

Inter femminile probabile formazione

Terza in classifica la squadra di Rita Guarino è reduce da un pareggio contro il Parma attualmente in zona retrocessione. Quindi l’allenatrice potrebbe mandare in campo una formazione con alcune novità, rispetto alla precedente prova poco convincente. In attacco spazio a Nchout e Polli, ma non si escludono sorprese.

Di conseguenza queste le giocatrici nerazzurre che dovrebbero scendere in campo per questo big match (modulo 4-3-3): Durante, Sonstevold, Van der Gragt, Kristjandottir, Merlo; Karchouni, Mihashi, Alborghetti, Nchout, Polli, Chawinga.

Vedi anche: Giocatrici Inter femminile chi sono

Juventus femminile novità di formazione

A seguito delle dimissioni del Cda e del Presidente Agnelli che ha voluto una squadra femminile, in casa Juventus si respira un clima difficile. Questo per quanto non tocchi il lato sportivo, è inevitabilmente un elemento di turbativa.

Tuttavia le bianconere questa stagione fanno fatica, lo dimostra il pari contro il Como ultimo in classifica. La Juventus Women è impegnata anche in Champions, ma questo non la solleva dall’obbligo di recuperare punti visto che ora si trova a 6 lunghezze dalla AS Roma. Per questo coach Montemurro dovrebbe schierare la miglior formazione possibile al momento, senza fare ricorso al turnover.

(Modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Nielden, Salvai, Rosucci, Boattin, Gurnnarsdottir, Pedersen, Grosso, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

Vedi anche: Giocatrici Juventus femminile rosa 2022/23

Statistiche e precedenti Juve-Inter donne

Inter e Juve donne si sono incontrate diverse volte, ma il saldo complessivo è a favore delle bianconere. Tuttavia l’ultima partita (nel girone di andata del campionato in corso) giocata lo scorso 11 settembre 2022, è finita con un pari 3-3.

Le statistiche purtroppo in questo caso come in altri servono a poco, le due squadre hanno un punto di differenza e questo rende la sfida tra bianconere e nerazzurre più avvincente sulla carta.

Su che canale vedere l’Inter femminile contro la Juventus

La partita tra le giocatrici di Rita Guarino e le bianconere di Montemurro è in programma sabato 3 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

Per vederla in televisione vi basta sintonizzarvi su La7 (canale 7 del digitale terrestre) e godervi lo spettacolo offerto live e gratuitamente. L’incontro si può guardare anche in streaming su La7.it. Ma viene trasmesso pure su Dazn e TimVision, in questi ultimi casi però solo per gli abbonati.