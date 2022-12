Milan-Roma femminile, 11a giornata. Dove si vede il big match di Serie A

Milan women vs AS Roma femminile, partita valida per l’undicesimo turno di Serie A donne 2022-2023. Quando si gioca, dove la trasmettono, previsioni e formazioni.

Il Milan femminile contro la Roma capolista, è questo il secondo big match dell’undicesima giornata di campionato, dopo quello fra Inter e Juventus femminile. La partita è in calendario domenica 4 dicembre 2022 e le due squadre si giocano molto in questo scontro diretto. Le giallorosse vogliono continuare la loro fuga in testa alla classifica, mentre le rossonero vogliono guadagnare posizioni, rispetto al 5° posto attuale.

Ecco quindi cosa aspettarsi da questo incontro di calcio femminile, dove e a che ora si gioca, ma anche come guardarlo in streaming.

Milan contro la Roma femminile, statistiche e pronostici

La squadra lombarda e quella capitolina, fino ad ora si sono incontrate 10 volte in Serie A femminile. In questi precedenti ha vinto per ben 7 volte la squadra rossonera, in 3 casi è uscito il pareggio. A sorpresa invece la Roma non ha mai vinto, contro il Milan women.

Ma chissà che questa volta, vista la forma incredibile delle giallorosse, testimoniata dalle tante vittorie consecutive in campionato e dal primato in classifica, questa statistica si interrompa. Le ragazze allenate da Spugna ci credono e questa volta, visto che hanno 11 punti di vantaggio, partono favorite rispetto alle avversarie. Ma probabilmente assisteremo ad un match equilibrato.

Probabili formazioni Milan femminile-Roma

Il Milan women arriva a questo incontro in ottime condizioni mentali, dopo la larga vittoria ottenuta contro la Fiorentina, nell’ultimo turno di campionato. Ma mister Ganz sa che questo incontro sarà decisamente più difficile, vista la forza delle avversarie sia in attacco che in difesa.

Per affrontare al meglio l’impegno fra le giocatrici del Milan femminile potrebbero trovare una maglia da titolare Thomas e Piemonte. Di conseguenza ecco la possibile formazione rossonera, in base alle ultime news, (modulo 3-4-1-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz, Andersen, Mascarello, Grimshaw, Bergamaschi, Piemonte, Thomas, Asllani.

Passando alla Roma donne, l’allenatore Spugna dovrà scegliere chi schierare dal primo minuto, tenendo anche conto della prossima partita in Champions, che la squadra dovrà affrontare giovedì 8 dicembre. In virtù di questo potrebbe esserci un leggero turnover, senza però rinunciare alla qualità in zona gol garantita dalla coppia Giacinti – Haavi.

Ecco dunque come dovrebbe schierarsi l’AS Roma women, (modulo 3-4-3): Ceasar, Bartoli, Linari, Minami, Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi, Lazaro, Giacinti.

Dove vedere Milan-Roma donne, biglietti e diretta Tv

L’incontro si svolgerà domenica 4 dicembre alle ore 14:30 presso il centro sportivo Vismara – Puma House of football. Biglietti in vendita al prezzo di 10 euro (5 € per i ridotti). Chi non potesse recarsi allo stadio di casa delle rossonere, potrà comunque guardare l’incontro in diretta streaming su Dazn o TimVision, entrambi disponibili solo per gli abbonati.