Inter femminile Vs Parma: debutto per le ducali. Partita Serie A 2022 -23

Inter femminile Vs Parma è la partita di Serie A donne che segnerà la “prima” del club emiliano. Probabili formazioni a che ora si gioca e come vederla in Tv.

Inter–Parma è una delle partite della prima giornata di Serie A donne 2022 2023: le nerazzurre “battezzeranno” dunque la squadra ducale nell’anno del debutto crociato nel massimo livello del calcio femminile italiano.

Il club oggi guidato dalla famiglia Krause in estate ha infatti acquistato il titolo sportivo che fu dell’Empoli Ladies, guadagnandosi il diritto di prendere parte al campionato professionistico femminile insieme alle altre nove migliori squadre nostrane.

Vediamo dunque le ultimissime e come vedere il match.

Inter-Parma femminile, probabili formazioni

Se l’Inter Women, per quanto rinnovata in estate, è una squadra ormai piuttosto conosciuta in Serie A femminile, altrettanto non si può dire per il Parma donne, una delle grandi novità del campionato 2022/2023.

Passando alle probabili formazioni, l’Inter dovrebbe mandare in campo “vecchie conoscenze” come Durante o Bonetti, ma anche qualche “volto nuovo” come per esempio l’olandese Van der Gragt. Sicuramente comunque non mancherà la qualità, in quanto la formazione meneghina è senz’altro una delle candidate alle zone più “nobili” della classifica.

Molta curiosità invece per quanto riguarda le ragazze di Ulderici, ma una cosa appare piuttosto sicura: a guidare l’attacco ducale ci sarà Pirone, nominata a furor di popolo capitana della squadra. Non sarà invece della partita Errico, centrocampista ex Napoli e Verona purtroppo infortunatasi al tendine d’Achille e operatasi. Il suo ritorno in campo è probabilmente fissato per il 2023.

Parma femminile, giocatrici e allenatore. La rosa del Parma donne

Inter Women-Parma Femminile, dove vederla

Inter–Parma, così come tutte le partite della Serie A femminile, sarà trasmessa in streaming da TIMvision, piattaforma a pagamento di TIM. La gara del Suning Training Center sarà peraltro un’esclusiva, il che vuol dire che non sarà possibile guardare la partita gratuitamente. Calcio d’inizio ore: 20.30

Vedi anche: Calendario serie A femminile 2022-2023