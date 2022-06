Calcio femminile, il Parma donne in Serie A: ecco come

Il Parma Women l’anno prossimo disputerà il campionato di Serie A femminile. Come annunciato dal presidente Krause, è arrivata l’acquisizione del titolo dell’Empoli Ladies.

Il Parma Femminile disputerà la prossima Serie A di calcio donne: come infatti annunciato dal presidente crociato Kyle Krause, la società emiliana ha acquisito il titolo sportivo dell’Empoli Ladies.

Il Parma dunque prenderà parte alla Serie A femminile 2022/2023 insieme a Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Parma, Pomigliano (ma, anche in questo caso, potrebbe esserci l’acquisto del titolo da parte di un’altra società), Roma, Sampdoria, Sassuolo. All’Empoli rimarrà invece solamente il settore giovanile.

Ecco dunque le principali dichiarazioni rilasciate da Kyle Krause.

L’ACQUISIZIONE DELL’EMPOLI LADIES. «Abbiamo acquisito l’Empoli Ladies e abbiamo ottenuto l’ok della FIGC per il cambio di denominazione. In tal senso ringraziamo la Federazione per la velocità. In Serie C c’era già il Parma Femminile, ma ci si è presentata un’opportunità che abbiamo colto. Ci saranno dei costi da mettere in preventivo, ma la crescita del calcio femminile è evidente».

CALCIO MASCHILE E CALCIO FEMMINILE. «Offriremo alle donne le stesse opportunità che vengono offerte agli uomini, vale a dire la possibilità di giocare ad alti livelli. Ciò non vuol dire che il calcio maschile e quello femminile siano uguali, ci sono budget diversi, ma dobbiamo dare un’opportunità alle ragazze».

LE GIOCATRICI DEL PARMA FEMMINILE. «È verosimile che alcune giocatrici dell’Empoli Femminile facciano parte del Parma Women durante la prossima stagione. Vogliamo individuare le giocatrici migliori e in Italia c’è una base abbastanza ampia, ma guardiamo anche al calciomercato internazionale. Alcune delle ragazze che hanno giocato con noi in Serie C troveranno sistemazione in Primavera, mentre per le altre stiamo valutando le opzioni disponibili».

CAMPO E SOCIETÀ PARMA WOMEN. «Non so ancora dove giocherà il Parma femminile. Per quanto riguarda l’organizzazione, avremo uno staff specifico per la squadra femminile, ma ci saranno anche servizi condivisi con la squadra maschile».