La Roma femminile incassa anche i complimenti di Capello, l’ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto nella capitale

La Roma ha vinto il suo primo titolo femminile. Decisiva la vittoria nella prima giornata di ritorno della pool scudetto sulla Fiorentina.

L’ultimo allenatore che ha vinto un campionato a Roma è stato Fabio Capello che è anche il primo a complimentarsi con le ragazze del calcio femminile giallorosso. Era il 2001 e sono passati 22 anni.

Collegato telefonicamente durante la lunga festa scudetto in diretta su La7, Capello offre un’analisi puntuale e divertente di questo primo titolo femminile della Roma.

Fabio Capello e l’ultimo scudetto

L’allenatore ricorda la sua vittoria storica del 2001: “Fu un trionfo splendido, meritato ed estremamente sofferto perché ci sono stati molti momenti anche estremamente difficili in quella stagione e la vittoria ci ha ripagato anche di tantissima fatica e di molto stress. Una delle vittorie più belle in assoluto della mia carriera di tecnico”.

Fabio Capello cerca una similitudine tra il suo scudetto del 2001 e quello di Alessandro Spugna del 2023: “Vincere a Roma è difficile. Molto più difficile rispetto a Roma e Torino dove non dico che vincere sia un’abitudine ma è sicuramente più frequente. Quando vinci con i grandi club del nord hai semplicemente fatto il tuo. Ma se vinci a Roma hai realizzato qualcosa di assolutamente straordinario. Difficile vincere, perché la mentalità a Roma non è sempre stata vincente. Ma è difficilissimo anche continuare a vincere”.

Infine un consiglio alle ragazze in giallorosso: “Sono felicissimo per loro, e mi auguro che possano festeggiare almeno quanto la fatica che hanno fatto per arrivare fino alla vittoria. Solo… festeggiate il giusto. Non troppo. Perché dopo il nostro a Roma si è fatto festa per almeno sette mesi. E invece bisogna pensare a vincere ancora”.

La risposta di Spugna e Bartoli

La battuta di Capello è molto divertente e merita una risposta da parte di un emozionatissimo Alessandro Spugna: “Condividere un titolo con Capello è davvero straordinario, è bello avere la sua attenzione e le sue parole di apprezzamento fanno davvero molto piacere. Io vorrei che le ragazze festeggiassero, e festeggiassero tanto perché è giusto. Hanno lavorato tanto e fatto qualcosa di grandioso. Poi penseremo anche alle prossime partite. Adesso di fronte a tanto affetto e a questo pubblico straordinario è anche giusto lasciarsi un po’ andare”.

Il capitano, Elisa Bartoli, autrice del gol partita: “La felicità che stiamo provando è indescrivibile e in effetti mister Capello ha ragione. Ho vissuto qui questo progetto dall’inizio, vincere qui è davvero unico e solo chi ci riesce può raccontarlo. Abbiamo talmente tanta voglia di godercela che potremmo anche festeggiare per un anno e mezzo….”

Feste a parte la Roma giocherà ancora tre partite in campionato per concludere la pool salvezza, l’ultima delle quali contro la Juventus – campione uscente – una delle prime a complimentarsi su Twitter con la società giallorossa. Poi il gran finale della stagione, la sfida proprio tra Roma e Juve nella finale di Coppa Italia in programma il 4 giugno a Salerno.