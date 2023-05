Il Como femminile, già in salvo, ospita il Pomigliano che ha disperato bisogno di punti e sa di dover contare solo sulle proprie forze

Il Pomigliano chiede strada al Como in un vero e proprio scontro diretto, dove chi perde retrocede.

La squadra campana non può permettersi passi falsi soprattutto in considerazione del fatto che l’ultimo turno, in casa contro la Sampdoria, potrebbe diventare una partita decisiva e a rischio. Vediamo quali sono sono le combinazioni di classifica.

Como Women-Pomigliano, la situazione di cassifica

Il Como, imbattuto e reduce da un pareggio in rimonta a Parma, non ha niente da chiedere alla classifica. Ma non vuole nemmeno nulla da concedere onorando il campionato fino in fondo. Una partita che conta solo ed esclusivamente per il Pomigliano, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo. La simulazione dei risultati di queste ultime due giornate vede il Pomigliano in vantaggio di tre punti sul Parma e di quattro sulla Sampdoria.

Le Pantere possono anche sperare in un risultato favorevole delle dirette avversarie, ma soprattutto devono pensare a vincere. Con un successo il Pomigliano sarebbe praticamente in salvo indipendentemente da quello che può succedere a Genova. E nell’ultimo turno, se anche la Samp dovesse vincere con il Parma, al Pomigliano basterebbe un solo punto. Quattro punti in due partite, dice la matematica. Ma il campionato fino a oggi ha detto che la squadra campana ha fallito quasi tutte le partite che contavano.

Como Women-Pomigliano, precedenti e ultime notizie

Il Pomigliano femminile non vince da due mesi. Ultimo successo contro il Parma, il 19 marzo: da allora un punto in cinque partite con tredici gol in passivo. Un ruolino di marcia pesantissimo che ha finito per dilapidare il piccolo vantaggio con il quale la squadra si era presentato al via della post season.

Ora non ci sono altre prove d’appello. E l’avversario è un Como che sta giocando molto bene, che ha acquisito confidenza e che arriva da sei risultati utili consecutivi, due pareggi e quattro vittorie, imbattuto nella poule salvezza. Eccellente anche il punto esterno a Parma: “Abbiamo reagito bene a un primo tempo non facile – dice il tecnico del Como De La Fuente – soprattutto dopo il brutto infortunio di Matilde Pavan che ci ha condizionato non poco. Ma la reazione nella ripresa c’è stata. Stiamo facendo bene. Il settimo posto è un obiettivo splendido per questa società neopromossa nel massimo campionato”.

Sanchez, tecnico del Pomigliano, fa autocritica dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Sicuramente è colpa mia, l’approccio non è stato quello giusto e nel finale è venuta fuori la qualità delle avversarie. È tutto aperto, ma dipende da noi. Se vinciamo non dobbiamo guardarci le spalle”.

Pomigliano che nel finale ha anche pagato una certa stanchezza fisica, oltre che due clamorose occasioni da gol fallite nel secondo tempo.

Como Women-Pomigliano si gioca alle 12.30 di sabato 20 maggio a Seregno, arbitra Luca Angelucci di Foligno. Diretta LIVE in streaming su TIMVision. In Contemporanea va in onda la partita fra Sampdoria e Parma