Ultima gara per il Parma, penultima per la Samp, in palio tre punti decisive per entrambe per evitare la retrocessione

Sintetica almeno quando drammatica la presentazione della partita tra Sampdoria e Parma, obbligate a vincere per continuare a sperare. Per il Parma in particolare la vittoria è ancora più obbligatoria, perché questa sarà l’ultima partita di calendario per la squadra ducale.

Una sconfitta significa retrocessione certa, un pareggio potrebbe voler dire aggrapparsi al risultato dello scontro diretto della prossima settimana tra Pomigliano e Samp. Ma senza alcuna tranquillità. Per la verità nemmeno la vittoria lascerebbe il Parma del tutto tranquillo. Ma bisogna spiegare nel dettaglio perché.

Sampdoria – Parma Women: la situazione di classifica

Come detto ultima partita per il Parma calcio. Che vanta un punto in più rispetto alla Sampdoria dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Como in una partita che le emiliane avrebbero dovuto vincere e che le ha viste rimontate a tempo scaduto. I conti sono presto fatti.

Perdendo il Parma sarebbe matematicamente ultimo, indipendentemente dal risultato del Pomigliano – che gioca a Como – e senza nessuna possibilità di rimedio. Con un punto le emiliane rinvierebbe la sentenza alla prossima settimana. Ma rischierebbe grosso. Perché pur mantenendo un punto di vantaggio sulla Samp, sarebbe sempre dietro al Pomigliano: e nello scontro diretto della prossima settimana le emiliane avrebbero bisogno di una sconfitta della Samp. Che retrocederebbe le blucerchiate lasciandole al penultimo posto a giocarsi la salvezza nello spareggio conto la seconda classificata di Serie B.

La Samp donne per salvarsi passa dalle proprie vittorie ma anche dai risultati del Pomigliano. Ma intanto ha bisogno di vincere. La sconfitta spedirebbe le blucerchiate direttamente in Serie B e senza appello. Un pareggio, se il Pomigliano femminile vince a Como, potrebbe bastare solo per garantirsi il penultimo posto ma vincendo in Campania.

Un incrocio di risultati decisamente a rischio per entrambe le squadre che a questo punto della stagione non possono permettersi passi falsi.

Sampdoria Women-Parma: statistiche, e ultime notizie

La UC Sampdoria è l’unica squadra con cui il Parma quest’anno è imbattuto. Tre precedenti, una vittoria delle ducali e due pareggi, includendo il pareggio del girone d’andata di questa poule salvezza. Ed è anche la squadra contro la quale il team di Panico ha subito meno gol. Ma il Parma non può certo basarsi su questo, anche perché la squadra ha dimostrato più volte di sapersi complicare la vita con le proprie mani tra errori offensivi e difensivi che sono costati tantissimi punti.

Domenico Panico lancia un monito alle sue ragazze: “Serve una partita di qualità, perfetta, senza gli errori che abbiamo commesso in queste ultime settimane. Tutto dipende da noi e non possiamo permetterci di fare conti sulle spalle di nessuno. Avremmo potuto e dovuto avere più punti, sicuramente dal punto di vista psicologico abbiamo dimostrato insicurezze e fragilità. Ma noi non abbiamo appelli. Ci giochiamo tutto”.

Sampdoria che dovrà rinunciare ancora una volta a Gago. Salvatore Mango per il resto punta molto su Agnese Bonfantini, fin qui decisiva nelle partite che hanno portato punti in classifica: “La Sampdoria mi ha offerto spazio e questo mi è servito tanto per maturare e trovare continuità. Contro il Parma ci giochiamo tutto, ne siamo consapevoli. Non siamo state molto fortunate fino a oggi, ma la reazione c’è stata”.

Sampdoria Women-Parma si gioca alle 12.30 di sabato 20 maggio al Tre Campanili di Bogliasco, arbitra Gabriele Scatena di Avezzano. Diretta LIVE in streaming su TIMVision. Risultati e highlights su Donne sul Web Sport.