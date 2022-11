Partite Serie C femminile 9^ giornata. Trastevere a caccia del primo posto

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della nona giornata dei gironi A, B e C. Calendario.

Il campionato di calcio femminile di Serie C 2022/2023 sta entrando sempre più nel vivo con i valori che stanno andando a delinearsi in tutti e tre i gironi. Nel prossimo weekend scatta la nona giornata che si apre sabato 5 novembre con due anticipi, mentre tutte le altre sfide si giocheranno domenica con fischio d’inizio fissato per le 14.30.

Partite e arbitri Serie C femminile nona giornata Girone A

Nel Girone A, il Pinerolo capolista manterrà la vetta della classifica anche dopo il turno di riposo. L’attuale margine di vantaggio – 4 punti su Orobica e Pavia – consentirà alle piemontesi di trascorrere una domenica di relax. Le bergamasche proveranno ad accorciare nello scontro con il FiammaMonza, mentre le pavesi affronteranno la Lucchese.

Sabato 5 novembre ore 15.30

Real Meda-Freedom (Esposito di Napoli)

Domenica 6 novembre ore 12

Azalee Solbiatese-Su Planu (Molinaro di Lamezia Terme)

Domenica 6 novembre ore 14.30

Città di Pontedera-Pro Sesto (Dorillo di Torino)

Independiente Ivrea-Spezia (Limonta di Lecco)

Orobica Bergamo-Fiamma Monza (Bianchi di Prato)

Angelo Baiardo-Vittuone (Teghille di Collegno)

Pavia-Lucchese (Sacco di Novara)

Riposa: Pinerolo.

Partite e arbitri Serie C femminile nona giornata Girone B

Massima contemporaneità invece nel Girone B, raggruppamento in cui Meran e Bologna cercheranno di mantenere la leadership anche dopo gli impegni contro Riccione e Rinascita Doccia. Il Lumezzane, leggermente attardato, se la vedrà con il Venezia.

Domenica 6 novembre ore 14.30

Portogruaro-Triestina (Campazzo di Genova)

Venezia-Jesina (Dasso di Genova)

Rinascita Doccia-Bologna (Bernardini di Ciampino)

Villorba-Vicenza (Di Benedetto di Novi Ligure)

Sambenedettese-Lebowski (Di Carlo di Pesaro)

Padova-Orvieto (Brozzoni di Bergamo)

Lumezzane-Venezia (Spinelli di Cuneo)

Riccione-Meran (Ravara di Valdarno)

Partite e arbitri Serie C femminile nona giornata Girone C

Le luci del Girone C sono invece puntate sulla partita di vertice fra la Res Women e il Trastevere, rispettivamente prima e seconda, e divise solamente da due punti. Di questo scontro diretto potrebbe approfittarne il Lecce, terzo a tre lunghezze dal primato, che ospiterà il Cosenza

Sabato 5 novembre aore 18.30

Cantera Adriatica Pescara-Chieti (Tropiano di Bari)

Domenica 6 novembre ore 11

Crotone-Roma Calcio Femminile (Mirabella di Acireale)

Domenica 6 novembre ore 14.30

Ludos-Independent (Mihalache di Trento)

Frosinone-Vis Mediterranea (Scarati di Termoli)

Women Lecce-Cosenza (Savino di Torre Annunziata)

Salernitana-Grifone Gialloverde (Cecchi di Moliterno)

Sant’Agata-Match Point Matera (Gatto di Lamezia Terme)

Domenica 6 novembre ore 15.30

Res Women-Trastevere (Matteo di Sala Consilina)