Partite Serie B femminile 7^ giornata. Il Napoli rischia a Cesena

Partite e orari della settima giornata del campionato di Serie B donne 2022/2023. Lazio impegnata contro la Torres

La partita più importante della settima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023 è indubbiamente Cesena-Napoli. Infatti la gara vede opposte le romagnole, quarte in classifica, contro le partenopee prime. Ma le attenzioni si focalizzeranno anche su Lazio-Sassari Torres e sul match fra Cittadella e Verona.

Partite Serie B Cesena-Napoli

Lo scontro fra romagnole e partenopee è sicuramente il più importante del settimo turno. La squadra allenata da Ardito, reduce dal successo al fotofinish in casa del Brescia, si è mantenuta a tre lunghezze di svantaggio dalla coppia di capoliste composta da Napoli e Lazio e punta all’aggancio. Sull’altro fronte, per le Azzurre si tratta di un bel banco di prova dopo il risicato e sofferto successo in casa della Sassari Torres nel turno precedente.

Serie B Lazio-Sassari Torres

Di un eventuale passo falso del Napoli, potrebbe approfittarne la Lazio. Le biancocelesti dovranno vedersela con la Sassari Torres, che meno di una settimana fa ha complicato la vita proprio alle partenopee. La Lazio però sta attraversando un ottimo momento di forma: nelle ultime tre giornate ha messo a segno dieci reti subendone una sola.

Serie B donne, il calendario della settima giornata

Fra le altre partite in calendario, spicca il posticipo fra Cittadella e Hellas Verona. Le padovane sono partite forte e occupano la terza posizione e vogliono rimanere agganciate al gruppo di testa. Il Brescia andrà invece a caccia di riscatto dopo il ko contro il Cesena e cercherà di fare punti in casa del Ravenna. Di seguito il programma completo.

Domenica 6 novembre ore 14.30

Cesena-Napoli

Genoa-Chievo Verona

Lazio-Sassari Torres

Ravenna-Brescia

San Marino Academy-Apulia Trani

Tavagnacco-Trento

Domenica 6 novembre ore 18.30

Hellas Verona-Cittadella

Domenica 6 novembre ore 20.30

Arezzo-Ternana

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B femminile dopo sei giornate.