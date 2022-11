Risultati Serie B femminile 9^ giornata. La Lazio non perdona, ko anche il Cittadella

Tutti i risultati e marcatori delle partite della nona giornata del campionato femminile di Serie B. Le biancocelesti allungano in vetta alla classifica

La nona giornata del campionato femminile di Serie B vede la Lazio imporsi nel big match contro il Cittadella e allungare in classifica. Tentenna il Napoli, che non va oltre il pareggio contro il Verona, mentre vince il Cesena.

Sintesi Serie B femminile Lazio-Cittadella

Non c’è storia nel big match della nona giornata fra Lazio e Cittadella, con le biancocelesti abili a imporsi 3-0 rischiando poco o nulla. La gara si sblocca al 7′ con Proietti, dopodiché arriva il raddoppio di Chatzinikolaou su calcio di rigore. Nella ripresa, al 56′, la Lazio va sul 3-0 grazie all’autogol di Pavana. Con questi tre punti, la capolista incrementa il proprio margine di vantaggio sulle rivali di giornata portandolo a sei punti e rimane l’unica squadra ancora imbattuta del torneo.

Serie B Hellas Verona-Napoli 1-1

Il Napoli non approfitta appieno del passo falso del Cittadella e viene bloccato sull’1-1 dall’Hellas Verona. Ciononostante, le partenopee salgono in solitaria al secondo posto della classifica con 5 lunghezze di ritardo dalla Lazio. la formazione campana passa in vantaggio al 7′ grazie al calcio di rigore trasformato da Romina Pinna, ma si vede riacciuffata a meno di dieci minuti dal triplice fischio dalla rete di Bison.

Risultati Serie B femminile goleada Ternana

Risale in classifica anche la Ternana, che liquida il Tavagnacco con un netto 6-1. Le umbre rifilano una vera e propria goleada alle friulane trascinate da Massimino (autrice di una tripletta) e dalle reti di Spyridonidou, Salvatori Rinaldi, Labate.

Serie B femminile i risultati della nona giornata

Nelle altre partite di campionato, si segnalano la crisi del Brescia, battuto in casa dal Chievo, e la vittoria del Cesena in casa del San Marino Academy. Di seguito tutti i risultati e marcatori delle partite della nona giornata.

Arezzo-Sassari Torres 2-2 61′ Devoto (S), 76′, 92′ Gnisci (A), 85′ Carrozzo (S)

Lazio-Cittadella Women 3-0 7′ Proietti (L), 13′ rig. Chatzinikolaou (L), 56′ aut. Pavana (C)

Verona-Napoli 1-1 7′ rig. Pinna (N), 81′ Bison (V)

Brescia-Chievo Verona Women 1-3 32′ Ferrato (C), 37′ Galbiati (B), 79′ Tardini (C), 95′ Dallagiacoma (C)

Genoa-Trento 5-2 10′, 82′ Tonelli (T), 15′ Bettalli (G), 35′ Tortarolo (G), 41′, 94′ Bargi (G), 75′ Campora (G)

Ravenna Women-Apulia Trani 1-0 13′ Burbassi (R)

San Marino Academy-Cesena 1-2 8′, 18′ Zanni (C), 9′ Montalti (S)

Ternana-Tavagnacco 6-1 18′ Spyridonidou (TE), 30′, 55′, 85′ Massimino (TE), 38′ Salvatori Rinaldi (TE), 41′ Diaz Ferrer (TA), 78′ Labate (TE)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B femminile dopo la disputa delle gare valide per la nona giornata.

Serie B femminile calendario decima giornata

Di seguito il calendario delle partite della decima giornata del campionato di Serie B femminile in programma domenica 4 dicembre alle 14.30, salvo variazioni successive.

Domenica 4 dicembre

Apulia Trani-Ternana Women

Cesena-Verona

Chievo Verona Women-Lazio

Cittadella Women-Brescia

Napoli-Genoa

Sassari Torres-Ravenna Women

Tavagnacco-San Marino Academy

Trento-Arezzo

Vedi anche: Risultati Serie C femminile 12esima giornata