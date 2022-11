Risultati Serie C femminile 12^ giornata. Prima gioia per l’Orvieto

Tutti i risultati delle partite del campionato di Serie C femminile dei Gironi A, B e C. Pinerolo, Bologna e Res Roma sempre prime

La dodicesima giornata del campionato di Serie C femminile non regala scossoni nelle parti alte delle classifiche dei rispettivi gironi con Pinerolo, Bologna e Res Women che vincono le rispettive partite e mantengono di conseguenza il primato. Da segnalare però c’è la prima vittoria stagionale dell’Orvieto, vincitore contro la Sambenedettese nel Girone B.

Risultati Serie C femminile dodicesima giornata Girone A

Nel girone A, il Pinerolo capolista soffre contro le Azalee Solbiatese, ma trova il successo di corto muso (2-3) grazie ai gol di Aloi, Spagnoli e Tamburini. Cinquina dell’Orobica, che mantiene la seconda posizione in classifica grazie al successo sul Vittuone.

Domenica 27 novembre ore 14.30

Azalee Solbiatese-Pinerolo 2-3

Vittuone-Orobica Bergamo 0-5

Fiamma Monza-Independiente Ivrea 0-2

Spezia-Real Meda 2-1

Freedom-Città di Pontedera 6-0

Su Planu-Pro Sesto 1-1

Domenica 27 novembre ore 15

Lucchese-Angelo Baiardo 2-3

Riposa: Pavia

Risultati Serie C femminile dodicesima giornata Girone B

Nella parte alta della classifica, vincono Bologna (3-2 al Venezia, Antolini, Gelmetti e Zanetti per le felsinee; Conventi e Centasso per le venete), Lumezzane (2-1 a Riccione, doppietta di Picchi per le bresciane) e Meran Women (7-2 alla Triestina), mentre nella parte bassa arriva il primo successo dell’Orvieto che batte 8-0 la Sambenedettese.

Domenica 27 novembre ore 14.30

Riccione-Lumezzane 1-2

Venezia-Padova 7-1

Orvieto-Sambenedettese 8-0

Lebowski-Villorba 1-2

Vicenza-Rinascita Doccia (Kovacevic di Arco)

Bologna-Venezia 1985 3-2

Jesina-Portogruaro 2-1

Meran-Triestina 7-1

Risultati Serie C femminile dodicesima giornata Girone C

Nel Girone C, Caccamo e Cianci continuano a far volare la Linkem Res Women che centra la dodicesima vittoria in altrettante partite e mantiene cinque punti di vantaggio sul Trastevere che ha avuto la meglio sul Lecce. Frena il Chieti, bloccato sull’1-1 dal Crotone.

Domenica 27 novembre ore 11

Trastevere-Women Lecce 2-1

Domenica 27 novembre ore 11.30

Chieti-Crotone 1-1

Domenica 27 novembre ore 14.30

Academy Sant’Agata-Salernitana 0-0

Grifone Gialloverde-Res Women 0-2

Cosenza-Cantera Adriatica 4-1

Roma-Frosinone 2-3

Vis Mediterranea-Ludos 1-1

Match Point Matera-Independent 3-2

