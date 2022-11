Partite Serie C femminile 12^ giornata. In campo per la violenza sulle donne

Serie C femminile 2022/2023. Partite della dodicesima giornata dei gironi A, B e C. Calendario

Tutte le partite della dodicesima giornata del campionato di Serie C femminile 2022/2023 si giocheranno domenica 27 novembre con fischio d’inizio fissato per le 14.30 salvo Trastevere-Women Lecce che anticipa alle ore 11, a seguire Chieti-Crotone alle 11.30 e Lucchese-Angelo Baiardo ore 15.00.

Serie C in campo contro la violenza sulle donne

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Calcio femminile invitano tutte le giocatrici a scendere in campo con un segno rosso sul volto, a simboleggiare tutte le donne vittime di soprusi e prevaricazione. Nell’ottica di massima condivisione con la campagna di sensibilizzazione ideata dalla FIGC nel corso delle gare, al momento dell’allineamento in campo delle squadre, il direttore di gara solleverà la lavagna luminosa che riporterà il numero 1522 che, si ricorda, essere il numero unico per la denuncia dei casi di violenza e stalking.

Partite e arbitri Serie C femminile dodicesima giornata Girone A

Nel girone A, il Pinerolo capolista (e con una gara in meno disputata) è chiamato alla prova del nove contro le Azalee Solbiatese che stanno cercando di mantenersi in corsa. L’Orobica inseguitrice dovrà invece vedersela contro il Vittuone.

Domenica 27 novembre ore 14.30

Azalee Solbiatese-Pinerolo (Noce di Genzano)

Vittuone-Orobica Bergamo (Balducci di Empoli)

Fiamma Monza-Independiente Ivrea (Falleni di Livorno)

Spezia-Real Meda (Papi di Prato)

Freedom-Città di Pontedera (Frasynyak di Gallarate)

Su Planu-Pro Sesto (Branzoni di Mestre)

Domenica 27 novembre ore 14.30

Lucchese-Angelo Baiardo (Paccagnella di Bologna)

Riposa: Pavia

Partite e arbitri Serie C femminile dodicesima giornata Girone B

Il Bologna, rimasto capolista in solitaria, dovrà vedersela con l’insidioso Venezia 1985, club che ha segnato solamente un gol in meno delle felsinee. Le inseguitrici Meran e Lumezzane affronteranno rispettivamente Triestina e Riccione, con il match delle altoatesine che sarà trasmesso in diretta sul canale Eleven della Lnd.

Domenica 27 novembre ore 14.30

Riccione-Lumezzane (Gagliardi di San Benedetto del Tronto)

Venezia-Padova (Zini di Udine)

Orvieto-Sambenedettese (Petrov di Roma 1)

Lebowski-Villorba (Matteo di Sala Consilina)

Vicenza-Rinascita Doccia (Kovacevic di Arco)

Bologna-Venezia 1985 (Mancini di Pistoia)

Jesina-Portogruaro (Oristanio di Perugia)

Meran-Triestina (Arnaut di Padova)

Partite e arbitri Serie C femminile dodicesima giornata Girone C

Nel girone C attira interesse la gara in programma alle 11 fra Trastevere e Lecce, dirette inseguitrici della Res women che invece giocherà in trasferta sul campo del Grifone Gialloverde.

Domenica 27 novembre ore 11

Trastevere-Women Lecce (Ammannati di Firenze)

Domenica 27 novembre ore 11.30

Chieti-Crotone (Salomone di Bari)

Domenica 27 novembre ore 14.30

Academy Sant’Agata-Salernitana (Gervasi di Cosenza)

Grifone Gialloverde-Res Women (Marra di Agropoli)

Cosenza-Cantera Adriatica (Schifone di Taranto)

Roma-Frosinone (Tierno di Sala Consilina)

Vis Mediterranea-Ludos (Iurino di Venosa)

Match Point Matera-Independent (Mallardi di Bari)

