Risultati Serie C femminile 11^ giornata. Primo tonfo del Meran

Tutti i risultati delle partite dei Gironi A, B e C di Serie C femminile. Il Lumezzane infligge il primo ko alle altoatesine. Continua a volare la Res Women

L’undicesima giornata del campionato di Serie C femminile fa registrare la prima battuta d’arresto stagionale in campionato del Meran Women, sconfitto 1-0 sul campo del Lumezzane. Pinerolo, Bologna e Res Women vincono e mantengono la leadership nei rispettivi raggruppamenti.

Risultati Serie C femminile undicesima giornata Girone A

Nel Girone A, nessun problema per la capolista Pinerolo che si impone 4-1 sul Su Planu grazie ai gol di Zorzetto, Spagnoli e alla doppietta di Gueli. Fra le inseguitrici, l’Orobica va a valanga contro la Lucchese (tripletta di Naydenova), mentre inciampa il Pavia che perde 1-0 in casa contro le Azalee Solbiatese (gol decisivo di Pellegrinelli al 17′ della seconda frazione di gioco)

Domenica 20 novembre ore 12

Pinerolo-Su Planu 4-1

Domenica 20 novembre ore 14.30

Pro Sesto-Freedom 0-1

Città di Pontedera-Spezia 1-1

Real Meda-Fiamma Monza 6-0

Independiente Ivrea-Vittuone 2-2

Orobica Bergamo-Lucchese 8-1

Pavia-Azalee Solbiatese 0-1

Riposa: Angelo Baiardo

Risultati Serie C femminile undicesima giornata Girone B

Primo tonfo in campionato per il Meran Women che cede di misura in casa del Lumezzane. Le bresciane passano 1-0 grazie alla rete di Roberta Picchi al 94′. Il Bologna, vittorioso 5-0 in casa del Portogruaro, rimane così solo al comando del Girone B con 3 punti sulle altoatesine e 6 sul Lumezzane. 1-1 il derby veneto fra Venezia 1985 e Vicenza.

Domenica 20 novembre ore 14.30

Triestina-Jesina 1-2

Portogruaro-Bologna 0-5

Venezia 1985-Vicenza 1-1

Rinascita Doccia-Lebowski 1-3

Villorba-Orvieto 1-0

Sambenedettese-Venezia 0-6

Padova-Riccione 1-5

Lumezzane-Meran 1-0

Risultati Serie C femminile undicesima giornata Girone C

Non si ferma la fame di vittoria della Res Women che centra l’undicesimo successo in altrettante partite battendo 7-0 l’Academy Sant’Agata. Fra le inseguitrici, la spunta di misura il Trastevere in casa della Cantera Adriatica, vince in trasferta il Chieti, mentre frena il Lecce fermato sul pareggio dal Grifone Gialloverde.

Domenica 20 novembre ore 11

Women Lecce-Grifone Gialloverde 2-2

Domenica 20 novembre ore 14

Ludos-Roma 1-1

Domenica 20 novembre ore 14.30

Frosinone-Chieti 0-3

Crotone-Cosenza 0-0

Cantera Adriatica-Trastevere 1-2

Res Roma-Academy Sant’Agata 7-0

Salernitana-Match Point Matera 0-4

Domenica 20 novembre ore 16.30

Independent-Vis Mediterranea 0-2

