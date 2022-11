Partite Serie C femminile 11^ giornata. Meran alla prova del Lumezzane

Serie C femminile 2022/2023. Partite dell’ottava giornata dei gironi A, B e C. Arbitri, calendario e dove vedere le partite

L’undicesima giornata del campionato di Serie C femminile si disputerà interamente domenica 20 novembre. Aprirà Lecce-Grifone Gialloverde (Girone C, ore 11), chiuderà Indipendent-Vis Mediterranea (Girone C 16.30). Nel Girone A riposa l’Angelo Baiardo.

Serie C femminile dove vedere le partite gratis

Frosinone-Chieti, valida per il Girone C, sarà la partita trasmessa in streaming gratuito sul canale Eleven della Lnd. Le ciociare, inoltre, scenderanno in campo accompagnate dai bambini che, di conseguenza, saranno ancora una volta i protagonisti di giornata.

Serie C femminile, Venezia 1985-Vicenza per il sociale

Per una particolare sensibilizzazione sulle nascite premature, in occasione della gara Venezia Calcio 1985-Vicenza, tutte le calciatrici indosseranno una fascetta viola al braccio come segno di partecipazione alla Giornata Mondiale della Prematurità. Inoltre il capitano vicentino Aurora Missiaggia sarà accompagnato, all’entrata in campo, da una bambina tesserata di cinque anni.

Partite e arbitri Serie C femminile undicesima giornata Girone A

Nel girone A la capolista Pinerolo scenderà in campo all’ora di pranzo affrontando il fanalino di coda Su Planu. Le inseguitrici Orobica e Pavia disputeranno gare casalinghe rispettivamente contro Lucchese e Azalee.

Domenica 20 novembre ore 12

Pinerolo-Su Planu (Collier di Gallarate)

Domenica 20 novembre ore 14.30

Pro Sesto-Freedom (Cortale di Locri)

Città di Pontedera-Spezia (Tagliente di Brindisi)

Real Meda-Fiamma Monza (D’Ambrosio di Collegno)

Independiente Ivrea-Vittuone (Mirri di Savona)

Orobica Bergamo-Lucchese (Poli di Verona)

Pavia-Azalee Solbiatese (Leone di Avezzano)

Riposa: Angelo Baiardo.

Partite e arbitri Serie C femminile undicesima giornata Girone B

Turno impegnativo per il Meran Women, impegnato in un vero scontro diretto in casa del Lumezzane, terzo della classe e staccato di sei punti. Del difficile impegno delle altoatesine potrebbe approfittarne il Bologna, appaiata in vetta al Meran, impegnata a Portogruaro.

Domenica 20 novembre ore 14.30

Triestina-Jesina (Yusufoski di Mestre)

Portogruaro-Bologna (Daddato di Barletta)

Venezia 1985-Vicenza (Zilani di Trieste)

Rinascita Doccia-Lebowski (Bello di La Spezia)

Villorba-Orvieto (Dancelli di Brescia)

Sambenedettese-Venezia (Frizza di Perugia)

Padova-Riccione (Bassoli di Monza)

Lumezzane-Meran (Dallagà di Rovigo)

Partite e arbitri Serie C femminile undicesima giornata Girone C

Nel Girone C, la Res Women dominatrice del raggruppamento se la vedrà contro l’Academy Sant’Agata ultima della classe, mentre il Trastevere secondo sarà in casa della Cantera Adriatica

Domenica 20 novembre ore 11

Women Lecce-Grifone Gialloverde (D’Andria di Nocera)

Domenica 20 novembre ore 14

Ludos-Roma (Raineri di Como)

Domenica 20 novembre ore 14.30

Frosinone-Chieti (Striamo di Como)

Crotone-Cosenza (Comito di Messina)

Cantera Adriatica-Trastevere (Bonci di Pesaro)

Res Roma-Academy Sant’Agata (Martino di Firenze)

Salernitana-Match Point Matera (Pica di Roma 1)

Domenica 20 novembre ore 16.30

Independent-Vis Mediterranea (Di Palma Cassino)

